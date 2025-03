video suggerito

Nikita Pelizon in ospedale: "Mi opero al cuore. Non vedo l'ora di tornare alla mia vita" Nikita Pelizon con un video condiviso su Instagram ha raccontato ai fan di essere pronta per un'operazione al cuore. Dopo i problemi di salute di cui parlò a Verissimo un mese fa, è pronta a "tornare alla mia vita attiva", le parole dalla camera di ospedale.

A cura di Gaia Martino

Nikita Pelizon con un post su Instagram ha raccontato ai fan di essere in procinto di operarsi al cuore. Dalla camera dell'ospedale nel quale è ricoverata, in compagnia di un amico, ha spiegato il motivo per il quale dovrà sottoporsi ad un intervento al cuore. A Verissimo un mese fa rivelò di avere avuto un attacco ischemico nel maggio 2024.

Le parole di Nikita Pelizon

"Sto bene, avevo l'ansia giorni fa ma adesso sono tranquilla. Non vedo l'ora di operarmi e tornare a fare una vita attiva, era diventato impossibile fare la vita che facevo prima. Mi manca la mia vecchia vita. Domani metterò la prima protesi della mia vita. Metterò una protesi al cuore" ha dichiarato Nikita Pelizon in un video condiviso su Instagram pochi minuti fa. Dalla camera di ospedale nel quale è ricoverata e in compagnia di un amico ha sorriso ai suoi fan raccontando cosa le è successo nell'ultimo periodo.

A maggio ebbi un attacco ischemico transitorio, nei mesi successivi sono stata male. Dopo mesi di visite, mi opero. Il sangue sporco va nel sangue pulito e questo può provocare trombosi o attacchi ischemici. Perciò devo operarmi.

A corredo del video, la didascalia: "A poche ore dall’operazione che non si poteva non fare. Dai che si torna a spingere".

L'attacco ischemico e i problemi di salute: il racconto a Verissimo un mese fa

A Verissimo a inizio febbraio l'ex concorrente del GF Vip raccontò di aver vissuto anni difficili dopo la sua avventura televisiva. "Non sapevo cosa avevo. Mi tremavano le gambe, mi girava la testa, capivo che c'era qualcosa che non andava. Ho un problema al cuore" spiegò a Silvia Toffanin prima di spiegare, nel dettaglio, i problemi di salute di cui era stava vittima. "Avevo perdite di memoria. Forse è stato il problema che ho al cuore a causarmi un'ischemia lo scorso maggio (2024, ndr), a cui si è aggiunto lo stress che non ha facilitato le cose", le parole. Con l'operazione, come lei stessa dichiarò nel talk di Canale5, "le cose dovrebbero sistemarsi".