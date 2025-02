video suggerito

Nikita Pelizon: “Ho avuto un’ischemia, a marzo mi opererò al cuore. A 16 anni ho pensato al suicidio” Ospite di Verissimo, Nikita Pelizon ha raccontato a Silvia Toffanin come sta oggi dopo i recenti problemi di salute: “A marzo mi opererò al cuore. Probabilmente è stato questo a causarmi un’ischemia lo scorso maggio”. L’ex vincitrice del GFVip ha poi parlato del perché ha lasciato Milano: “Il mio vicino di casa era ossessionato da me, aveva mie foto sul cellulare”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nikita Pelizon è stata ospite di Verissimo nella puntata in onda sabato 1 febbraio. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha parlato dei suoi recenti problemi di salute e del periodo difficile che ha attraversato. Solo qualche mese fa, aveva raccontato sui social di aver perso i sensi ed essere svenuta, poi la corsa in ospedale per ricostruire quanto accaduto.

Come sta oggi Nikita Pelizon: "Ho avuto una ischemia, a marzo devo operarmi al cuore"

Silvia Toffanin ha subito chiesto a Nikita come stia oggi dopo i recenti problemi di salute raccontati sui social. L'ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha rivelato di avere un problema al cuore, per cui dovrà sottoporsi a un'operazione il prossimo marzo:

Gli ultimi due anni sono stati difficili perché non sapevo cosa avevo. Le gambe mi tremavano, la testa mi girava, capivo che c'era qualcosa che non andava e finalmente adesso so cosa. Ho un problema al cuore, a marzo mi opererò.

Lo scorso maggio Nikita è svenuta e ha perso i sensi. Corsa in ospedale, le è stato detto che la colpa era dello stress. A distanza di qualche tempo, però, ha capito che c'era qualcosa in più:

All'ospedale mi hanno detto che era stato lo stress, ma tornando a casa mi sentivo strana. Avevo perdite di memoria. Probabilmente è stato il problema al cuore a causarmi una ischemia lo scorso maggio, a cui si è aggiunto lo stress che sicuramente non ha facilitato.

Oggi l'ex gieffina sta meglio e fa sapere di aver cambiato vita: "Ho rallentato tutti i ritmi, ho fatto un reset e sto meglio. A marzo le cose dovrebbero sistemarsi".

"Il mio vicino mi stalkerava, era ossessionato da me"

Pelizon ha raccontato a Silvia Toffanin anche una spiacevole esperienza avuta con il vicino di casa a Milano. Un ragazzo che inizialmente si era mostrato gentile nei suoi confronti, ma poi ha iniziato a sviluppare una vera e propria ossessione verso di lei:

Inizialmente era gentile ed educato, mi sentivo fortunata ad avere una persona presente, che mi aiutasse quando avevo bisogno. A un certo punto però è successo un casino. Innanzitutto ho capito che sentiva ogni cosa che dicevo a casa, mi faceva notare che ero arrivata con una determinata macchina a casa,

L'episodio che l'ha fatta scappare da quella casa e tornare a Trieste dalla famiglia si è verificato poco dopo, quando ha scoperto nella galleria fotografica del ragazzo diverse foto che la ritraevano, scattate senza il suo consenso:

Una sera, a cena da lui con tutti il vicinato, prendo il telefoto e vedo che l'ultima foto nel suo rullino era mia. Mi aveva fotografata mentre ero sul divano. Apro la galleria e scopro che aveva tantissime mie foto, da quando giocavo con i bambini del vicinato al periodo dei reality. Era ossessionato da me. Non era una persona che stava bene, ma questo mi ha permesso di andare via da Milano e tornare dai miei genitori.

"A 16 anni ho pensato al suicidio"

Nikita ha parlato con Silvia Toffanin anche della sua adolescenza, vissuta in una famiglia di testimoni di Geova, piuttosto severi e poco permissivi. "Pensavo che sarebbe stata la mia strada perché ero nata in una famiglia così, non volevo dare dispiacere ai miei genitori, sentivo la responsabilità di essere la figlia perfetta", ha raccontato. Un ambiente che però le stava stretto e in cui sentiva di non potersi esprimere liberamente, tanto che a 16 anni è scappata di casa e ha pensato di togliersi la vita:

A 16 anni sentivo un peso addosso incredibile, come avessi portato una maschera per tutti quegli anni. Volevo vivere il mondo fuori, sono scappata di casa, ma mi hanno trovata poco dopo. Volevo farlo finita perché mi dicevo ‘se non posso vivere come voglio e non ho deciso di essere qui, potrò decidere di andarmene quando voglio?', sono contenta di non averlo fatto.

Ad oggi l'ex gieffina sta cercando di ricostruire un rapporto con i genitori, da cui si è sentita abbandonata in passato. Quando all'amore, non si è sbilanciata e ha dichiarato: "Adesso voglio concentrarmi su me stessa, su questo tipo di amore".