Sabrina Salerno: "Quando ho scoperto il tumore speravo fosse un incubo, ancora oggi la paura non è andata via" Sabrina Salerno racconta il suo anno faticoso, tra l'incidente in un programma, fino alla diagnosi di tumore al seno, mostrando le sue fragilità.

A cura di Ilaria Costabile

Sabrina Salerno è stata ospite della puntata di Verissimo di domenica 9 febbraio, dove ha parlato di un anno per lei piuttosto faticoso, dal quale pian piano è riuscita a riemergere. Dopo la diagnosi di tumore, che l'ha segnata emotivamente e fisicamente, è riuscita però a risollevarsi e spiega che parlare di quanto le è accaduto l'ha aiutata a dare un senso anche alla paura e alla sofferenza provate.

L'incidente a inizio anno

Nel salotto di Silvia Toffanin, Sabrina Salerno racconta che l'anno scorso non è iniziato nel migliore dei modi, manifestando già alcuni problemi fisici:

Il 2024 è partito in maniera faticosa, ero in Spagna in una trasmissione di ballo, ho avuto un problema al legamento, ma ho continuato a ballare per altre sette puntate, andavo avanti con i bendaggi, mi sono inflitta delle sofferenze, sono andata contro il mio ego. Sono andata oltre, non c'era un vero motivo.

La showgirl ha però riconosciuto che questo modo di fare è stato per lei controproducente e già da quell'episodio ha capito molte cose di sé: "È stato l’anno della lezione per eccellenza. Questo intestardirmi, mi ha fatto capire molto di me stessa, bisogna fermarsi, fare le cose che ti fanno stare veramente bene, pur di voler portare a casa un risultato, mi sono incaponita".

La diagnosi di tumore al seno

Trascorsi i primi mesi dell'anno in cui si è occupata di rimettersi completamente in sesto dopo essersi sforzata così tanto, in estate è costretta ad affrontare una notizia inaspettata: la diagnosi di tumore. Racconta così quei momenti:

È stato un anno faticoso, a luglio, per un normale controllo che faccio tutti gli anni da quando ho 35 anni, mi hanno richiamata, per farmi tornare in ospedale, sentivo che la telefonata non era una cosa positiva, lo senti, ho fatto subito l’ago aspirato. Sono stata molto impaurita.

Sabrina Salerno racconta che inizialmente non riusciva a metabolizzare quanto aveva scoperto: "Per giorni, guidavo e dicevo ora mi sveglio da questo incubo. Io credo di aver avuto paura come mai nella vita, la paura ti accompagna, è un percorso difficile, una volta che entra dalla tua vita questa cosa ti rimane paura".

Il racconto sui social e i problemi col sonno

La showgirl, che ha dovuto affrontare anche dei cicli terapeutici piuttosto forti, come la radioterapia, e in questi mesi ha spesso raccontato come stesse vivendo questo percorso e a Silvia Toffanin ha spiegato il motivo di questa sua scelta:

Ho deciso di raccontare questo percorso faticoso per dare un senso a questa cosa che mi è capitata, non lo capisco, condividerlo, parlarne, magari quando anche io facevo la radioterapia, è stato difficile. La cicatrice non è tanto fisica, è invisibile, è un po’ la paura che ti accompagna, poi piano piano, si può aiutare a fare in modo che la consapevolezza più profonda di te stessa, con meno paure, la paura è detestabile, non ti fa dormire, però ce la si fa, è il messaggio che vorrei passasse, si cade e si inciampa tantissimo, tutto si può tramutare in positivo.

Alla domanda su come si sentisse a livello psicologico, dopo aver affrontato un percorso così delicato, Sabrina Salerno confida che ancora oggi fa fatica a lasciarsi andare: "Psicologicamente, l’unico mio problema, grande è la notte. Mi sveglio alle 4 e rimugino, adesso meno, non riuscivo a rilassarmi, mi saliva un'angoscia che peggiorava i miei problemi col sonno. Ma comunque faccio fatica".