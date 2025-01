video suggerito

Antonella Clerici: "Non so ancora cosa farò a Sanremo. Dopo la malattia vivo le cose con più serenità" Antonella Clerici si prepara per il Festival di Sanremo, in compagnia di Carlo Conti. Non è la prima volta che calca il palco dell'Ariston, ma è sempre un'emozione, anche se ancora non sa cosa dovrà fare.

A cura di Ilaria Costabile

Antonella Clerici si prepara per calcare nuovamente il palco dell'Ariston. La conduttrice torna al Festival di Sanremo come ospite e non per la prima volta, ma la sua partecipazione sarà diversa dalle altre, a partire dagli abiti che indosserà. Intervistata dal settimanale Gente, racconta anche il periodo successivo alla malattia, che l'ha portata a fermarsi e riflettere, come è accaduto anche in alcuni eventi della sua vita.

Antonella Clerici si prepara al Festival di Sanremo

L'annuncio in diretta a È sempre mezzogiorno, è stato una sorpresa per i telespettatori che, infatti, non si aspettavano che gli amici di cui parlasse Carlo Conti fossero Antonella Clerici e Gerry Scotti, a questo proposito la conduttrice spiega: "Carlo ha voluto giocare sull'effetto sorpresa, ho accettato con gioia e entusiasmo senza nemmeno chiedergli cosa dovrà fare, a scatola chiusa" e aggiunge: "Per quel palco così magico sono sempre pronta e affrontarlo con lui e per lui mi dà gioia".

Anche Clerici condivide quanto detto dal direttore artistico del Festival, parlando di come al loro fianco sarebbe stato bello avere un altro grande volto della televisione a cui li legava una profonda amicizia: "Se ci fosse stato ancora Fabrizio Frizzi ci sarebbe stato anche lui, mi commuovo se ci penso, sarebbe stato bello".

Il Festival è musica, spettacolo, ma anche moda e i cambi d'abito sono uno dei momenti più attesi della serata e l'argomento non poteva che essere affrontato ricordando anche i Sanremo passati, dove Antonella Clerici indossava abiti pomposi e principeschi:

Quell'abito era fantastico, ma oggi devo fare i conti con i miei anni e sarei ridicola se scegliessi qualcosa di simile. Farò due cambi di look, saranno entrambi abiti lunghi, realizzati su misura per me e avranno forme sobrie, modelli da gran sera e voglio brillare essere scintillante

Antonella Clerici a Sanremo 2005

L'operazione dello scorso giugno

Nella lunga intervista rilasciata al settimanale, c'è spazio anche per parlare di un momento particolarmente delicato della vita della conduttrice, quando si è dovuta sottoporre ad un'operazione lo scorso giugno, che l'ha portata a fermarsi e a riflettere anche sui cambiamenti:

Mi hanno tolto le ovaie e le tube per una cisti borderline, che poteva trasformarsi e l'ho vissuta come un segnale, uno dei tanti che la vita mi ha mandato, come per esempio la morte di Fabrizio e il Covid. Eventi così ti impongono di fermarti, di decelerare, di pensare. Io, anche grazie a queste prove, credo di essere migliorata nel modo in cui prendo le cose, nel dare valore a ogni singolo istante della quotidianità. Vivo tutto con molta serenità. Prendo il lavoro seriamente, ma sono più leggera. La vita mi ha dato più di quanto mi sarei aspettata.