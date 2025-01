video suggerito

Antonella Clerici commenta la co-conduzione a Sanremo 25: "Le ultime ore sono state frizzanti, sono un po' tesa" Nel suo programma È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha commentato la notizia della co-conduzione al Festival di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti e Gerry Scotti nella prima serata.

A cura di Elisabetta Murina

Antonella Clerici sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2025 e accompagnerà Carlo Conti durante la prima serata del Festival. Sul palco dell'Ariston ci sarà anche Gerry Scotti, alla sua prima partecipazione alla kermesse. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico e conduttore della 69esima edizione proprio nel programma di Clerici È sempre Mezzogiorno. A 24ore di distanza, la conduttrice ha commentato la bella notizia e ringraziato tutti per l'affetto ricevuto.

Le prime parole di Clerici dopo l'annuncio

"Le ultime 24ore sono state un po' agitate per me, ore un po' frizzanti", ha detto Clerici nella puntata di oggi, 23 gennaio, di È Sempre Mezzogiorno. Solo 24 ore prima, in collegamento con il programma, Carlo Conti aveva annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttrice della prima serata.

"Devo ringraziarvi tantissimo perché sono arrivati migliaia e migliaia di messaggi sui social, mi sono sentita tanto amata", ha poi aggiunto ringraziando coloro che l'hanno supportata alla vigilia di questa avventura. Nonostante sia alla sua quinta partecipazione, la tensione non manca: "C'è sempre. Le farfalle nello stomaco si hanno quando si è innamorati o si devono affrontare cose del genere". Clerici ha poi svelato di avere una sorta di rito scaramantico, vale a dire un pensiero rivolto alla madre: "Le chiedo di darmi la forza, sarebbe stata molto fiera".

Antonella Clerici a Sanremo per la quinta volta

Antonella Clerici ha alle spalle ben quattro esperienze al Festival di Sanremo. La prima risale al 1994, quando a condurre era Pippo Baudo e le venne affidato il compito di occuparsi dei collegamenti con le varie sedi Rai. La seconda volta nel 2005 al fianco di Paolo Bonolis come co-conduttrice, mentre la terza nel 2010 quando fu conduttrice di tutte e cinque le serate. La più recente partecipazione nel 2020 al fianco di Amadeus nella terza serata.