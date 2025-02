video suggerito

Antonella Clerici a Sanremo 2025: “Non devo dimostrare nulla, sono più serena dopo due anni di stop in tv” Antonella Clerici, insieme a Gerry Scotti, sarà co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2025. “Non dobbiamo dimostrare nulla. La responsabilità è di Carlo Conti, noi ci divertiamo”, ha detto nella conferenza stampa che precede l’inizio della kermesse. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonella Clerici è pronta per il Festival di Sanremo 2025. La co-conduttrice della prima serata della kermesse, nella conferenza stampa di lunedì 10 febbraio che precede l'inizio del Festival, ha parlato dell'emozione di tornare sul palco dell'Ariston e del rapporto di amicizia che la lega a Carlo Conti e Gerry Scotti, con lei nella prima serata. Si tratta della sua

"Ci divertiremo, non dobbiamo dimostrare nulla", le parole di Antonella Clerici

"È la donna che ha presentato più edizioni del Festival", ha detto Conti presentando Clerici, amica e co-conduttrice della prima serata dell'11 febbraio insieme a Gerry Scotti. "Cosa si può dire? È stata una gioia quando me l'ha comunicato e me l'ha detto tardi, non me lo aspettavo", ha spiegato la conduttrice a proposito dell'annuncio arrivato a metà gennaio. "Ci sentiamo spessissimo e parliamo di tutt'altro, abbiamo evitato l'argomento Sanremo. A metà gennaio, una domenica, mi ha chiamato dicendomi ‘devi dirmi sì', ha aggiunto. "Volevo avere i miei amici vicino", ha precisato il direttore artistico.

Antonella Clerici, Carlo Conti e Gerry Scotti

Una prima serata, quindi, che sarà all'insegna della spontaneità e dell'amicizia, come ha ribadito Clerici: "Ieri abbiamo provato sul palco, ci siamo divertiti tantissimo, speriamo di farlo domani. Se riusciremo a trasmettere questo modo di condurre e farlo passare, così come siamo, secondo me a casa arriverà. Non dobbiamo dimostrare nulla. La responsabilità è di Carlo, noi ci divertiamo". "È una gioia avere questi due fuoriclasse della tv insieme a me. Lavoriamo tutto a braccio, sarà più spontaneo e divertente", ha concluso Conti.

"I momenti di stop sono normali, oggi sono più serena"

Nel corso della sua carriera, Antonella Clerici ha vissuto un momento di difficoltà, che l'ha portata a fermarsi per circa due anni, pur avendo un contratto in Rai. Rispondendo a una domanda in conferenza, la conduttrice ha spiegato: "Non mi ero fermata per un problema mio personale, ma è stata una decisione di altri". Poi ha precisato che in molti casi i momenti di stop sono utili per tornare più creativi e che, in una lunga carriera, sono inevitabili: "Penso che se hai una lunga carriera, è normale che ci siano momenti di alti e bassi, l'importante è stare in pace con se stessi e pensare che in fondo è un bellissimo lavoro, ma la vita è tanto altro. Quei due anni in cui mi sono fermata mi sono serviti tantissimo per farmi venire nuove idee, fa parte della vita. Quando poi ieri sono salita sul palco mi sono sentita molto serena e ho pensato quanto fossi fortunata a fare questo lavoro".