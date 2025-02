video suggerito

Carlo Conti rivela perché Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello non saranno a Sanremo 2025 Carlo Conti reagisce al video sarcastico di Leonardo Pieraccioni, che s'aspettava la chiamata a Sanremo con Giorgio Panariello: "Quest'anno non arriveranno. Sarebbe stato banale. Se l'aspettavano tutti. Poi si sono offesi e cercherò di recuperare durante l'anno".

Leonardo Pieraccioni aveva commentato con un video sarcastico la decisione di Carlo Conti di portare gli "amici" Gerry Scotti e Antonella Clerici al Festival di Sanremo 2025. Ecco come ha commentato il direttore artistico del Festival di Sanremo a Che Tempo Che Fa: "Si sono offesi, ma recupereremo il prossimo anno".

Le parole di Carlo Conti

Nell'intervista a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio manda in onda il video sarcastico di Leonardo Pieraccioni: "Chiamo gli amici, chiamo gli amici…poi si scopre che gli amici sono Antonella Clerici e Gerry Scotti, va bene…va bene…". Tra le risate del pubblico in studio e quelle dello stesso Carlo Conti, in collegamento da Sanremo, Fabio Fazio però chiede se davvero i due amici storici si siano offesi e Carlo Conti risponde: "È un genio comico. Quest'anno non arriveranno. Sarebbe stato banale. Se l'aspettavano tutti. Poi si sono offesi e cercherò di recuperare durante l'anno, magari li porterò al prossimo anno, vediamo di recuperare". È la promessa di Carlo Conti a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Antonella Clerici e Gerry Scotti saranno i co-conduttori della prima serata del Festival di Sanremo 2025

Gli amici storici restano a casa, ma ci saranno due amici di palco molto stretti per Carlo Conti: Antonella Clerici e Gerry Scotti terranno a battesimo questa edizione del Festival. Nella mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio, Antonella Clerici e Gerry Scotti presenzieranno in conferenza stampa, la prima ufficiale di Sanremo mentre domani mattina ci sarà Carlo Conti. Il Festival inizia domani ma, in un certo senso, è già iniziato. Si aspetta solo di conoscere come saranno le canzoni in gara quest'anno e, soprattutto, quale sarà la canzone vincitrice. Nella serata di ieri, un indizio: Gabriele Corsi si è commosso ascoltando la canzone di Simone Cristicchi, dedicata alla madre malata di Alzheimer.