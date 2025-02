Le lacrime di Gabriele Corsi e l’abbraccio con Cristicchi a Sanremo 2025: anche il conduttore conosce il dolore dell’Alzheimer

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Festival di Sanremo 2025 non è ancora iniziato che ha già un momento iconico. Parliamo delle lacrime di Gabriele Corsi e poi l'abbraccio stretto a Simone Cristicchi durante l'intervista per la puntata di domenica 9 febbraio del PrimaFestival. È stato un momento che ha squarciato il velo tra spettacolo e realtà. Uno di quegli istanti che ci ricorda quanto è potente il mezzo televisivo quando la vita vera irrompe nel racconto.

La canzone di Cristicchi tocca l'anima

Il brano di Simone Cristicchi si chiama Quando sarai piccola, dedicato a una madre affetta da Alzheimer. Questo brano ha toccato una corda intima in Gabriele Corsi. "Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai" canta in un verso Simone Cristicchi, verso che – a detta del conduttore – ha fatto crollare le difese di chi ha ascoltato il brano durante le prove, anche le sue. Gabriele Corsi, infatti, ha scritto un libro su un padre affetto da Alzheimer, suo padre: "Fammi essere ancora figlio. Solo una volta".

Il dolore nascosto dell'Alzheimer

L'Alzheimer è una malattia che ruba i ricordi e di fatto capovolge i ruoli familiari. Una malattia che dalle pagine del libro di Corsi emerge con una forza devastante: c'è un passo in cui vediamo l'immagine di suo padre che attende un fratello che non verrà mai, spogliandosi della speranza insieme ai vestiti. Nel libro, Corsi assiste a questa scena e racconta il dolore di questo rovesciamento di ruoli che la natura non aveva previsto: diventare genitore del proprio genitore.

L'abbraccio tra Gabriele Corsi e Simone Cristicchi è già un simbolo di Sanremo 2025

L'abbraccio tra Corsi e Cristicchi sul palco del Prima Festival non è stato posticcio o semplicemente consolatorio: è stato un momento di condivisione che ha mostrato come l'arte, quando è autentica, possa diventare ponte tra le esperienze umane più dolorose. In un Festival, quello di quest'anno, già accusato di essere troppo legato a spettacolarizzazione e gossip, questa anticipazione ci ricorda perché siamo tutti legati a questa messa laica, a questo rito collettivo: è la musica, che può ancora essere veicolo di storie che hanno bisogno di essere raccontate. Ecco, il vero spirito del Festival.

