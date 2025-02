video suggerito

Gabriele Corsi si commuove al Prima Festival intervistando Cristicchi, il cantante lo abbraccia Gabriele Corsi si commuove intervistando Simone Cristicchi al Prima Festival e tra loro scatta un abbraccio, diventato in poco tempo virale.

A cura di Ilaria Costabile

Il Prima Festival è ormai iniziato, come di consueto dal weekend prima di Sanremo, per dare spazio alle emozioni che si addensano nelle vie della cittadine ligure nei giorni che anticipano il Festival. Conduttori del contenitore festivaliero sono Gabriele Corsi e Bianca Guaccero, con la loro inviata Maria Sole Pollio. Durante il secondo appuntamento della settimana, il conduttore nell'intervistare Simone Cristicchi si è commosso, al punto che il cantante l'ha abbracciato.

La commozione di Gabriele Corsi e l'abbraccio con Cristicchi

Un gesto che è diventato subito virale e che ha mostrato anche la sensibilità di un volto noto della tv come Gabriele Corsi, già voce dell'Eurovision e ora volto del Prima Festival. Durante le sue chiacchierate con i cantanti intenti a fare le prove in questi giorni frenetici che anticipano la kermesse, il conduttore si è trovato a tu per tu con Simone Cristicchi, uno degli artisti il cui testo ha già fatto parlare e non poco, per la profondità dell'argomento trattato, cosa che emerge anche nelle parole di Corsi. Nel chiedergli come si stesse preparando alla performance, infatti, non è riuscito a trattenere le lacrime e si è lasciato andare ad un gesto di stizza per non essere riuscito a contenersi. Corsi si è rivolto al cantante dicendo:

Ascoltandoti anche in prova non c'era nessuno che non si fosse commosso. C'è chi dice che il dolore condiviso è più leggero, non so se sia così, ma io dico semplicemente grazie.

Si è poi allontanato dalla telecamera e cercando di riprendersi ha detto: "Scusate" e poi tornando al centro dell'inquadratura ha abbracciato il cantautore che nel mentre gli aveva detto: "Grazie a te".

La canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025

Il titolo della canzone è Quando sarai piccola, un brano che racconta in maniera molto delicata l'amore verso una madre malata di l’Alzheimer, come si evince da uno dei versi del cantante: "Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai".