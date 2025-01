Giucas Casella in confusione a Domenica In, cade dalla sedia e Venier si preoccupa: “Ti vedo rinco**ionito”

video suggerito

Giucas Casella e Valeria Perilli sono stati ospiti nel salotto di Domenica In. I due hanno raccontato la loro storia d'amore e si sono esibiti sulle note di La bambola ma, nel corso della puntata, Mara Venier è intervenuta più volte per chiedere all'illusionista se si sentisse bene. Agli occhi della conduttrice, infatti, Giucas Casella è apparso confuso, tanto da non ricordare il primo incontro con Valeria Perilli e da non riuscire a rispondere ad alcune domande. Durante la trasmissione, poi, è scivolato dalla sedia, suscitando un misto tra preoccupazione e ilarità da parte degli ospiti e del pubblico in studio.

Giucas Casella cade dalla sedia a Domenica In

"Il nostro è un amore voluto dall'alto. Io lo chiamo amore cosmico, è un amore inscindibile. Stiamo insieme da 44 anni. Quando è arrivato lui per me non è esistito nessun altro" ha spiegato Valeria Perilli parlando della relazione con Giucas Casella. Alla domanda su come si siano conosciuti, è stata di nuovo lei a rispondere: "Ci siamo incontrati nel corso di una premiazione a Chianciano, io facevo l'annunciatrice e lui era uno dei premiati. Lì per lì non mi ha dato emozioni eccezionali, poi ci siamo iniziati a frequentare, lui era una persona gentile, mi suscitava simpatia, vedevo in lui una bontà interiore".

L'illusionista ha chiarito che a spingerli verso una conoscenza più approfondita è stato il giornalista Mino Doletti. La conduttrice ha insistito affinché fosse lui a proseguire con il racconto, incontrando resistenze da parte dell'illusionista: "Mara, non mi ricordo". Subito dopo Casella ha zittito la consorte che cercava di inserirsi nel discorso: "Ma perché parli?" Successivamente, è stato proiettato un filmato che raccontava la loro storia d'amore, al termine del quale Mara Venier ha chiesto al 75enne: "Hai ricordato qualcosa della vostra relazione?". Il momento clou si è verificato quando Casella è caduto dalla sedia, suscitando la reazione della conduttrice, visibilmente preoccupata: "Stai bene, amore?"

Mara Venier a Giucas Casella: "Tutto bene? Ti vedo un po' rin*oglionito"

Al termine dell'esibizione canora sulle note di La bambola, Giucas Casella e Valeria Pirelli si sono avvicinati a Mara Venier. La conduttrice ha dato loro indicazioni su come posizionarsi in attesa ddel verdetto dell'applausometro. Anche in questo caso, il comportamento dell'illusionista ha destato preoccupazione. "Tutto bene? – ha chiesto la padrona di casa – Non ti vedevo da un po'. Ti vedo un attimo rinco**ionito". Giucas Casella, sorpreso, ha chiesto se stesse scherzando, per poi esplodere in un grido euforico nel momento dell'annuncio del risultato per la performance con la compagna.