Renzo Arbore ricorda Luca Giurato: "È rimasto un bravo ragazzo fino alla fine" Renzo Arbore è il primo ospite della nuova edizione di Domenica In, l'ultima con Mara Venier alla conduzione. Il ricordo di Luca Giurato: "Un bravo ragazzo fino alla fine". E la confessione: "Non ho mai tradito la Rai. Della mia generazione, sono l'unico a non essere andato dall'altra parte".

Renzo Arbore è il primo ospite della nuova edizione di Domenica In, l'ultima con Mara Venier alla conduzione. L'apertura della trasmissione e dell'intervista è inevitabilmente dedicata a Luca Giurato. Renzo Arbore ringrazia Mara Venier per le sue parole: "Grazie per Luca Giurato. È stato un bellissimo ricordo. Per te era proprio l'inizio. Luca era un bravo ragazzo ed è rimasto un bravo ragazzo fino alla fine. Era un uomo di una simpatia incredibile". Mara Venier lo stuzzica su un possibile ritorno alla conduzione, lui risponde così: "Io faccio il programma a casa con Gegè Telesforo ma se voi volete chiamarmi, io vengo. Nei limiti del possibile, posso ancora condurre e fare televisione anche se la mia età è molto vicina all'età della radio".

"Non ho mai tradito la Rai"

Renzo Arbore è l'equivalente dell'Internazionale della televisione. Così come i nerazzurri non sono mai scesi di categoria, lui non è mai passato dall'altra parte della tv. Lo dice con orgoglio: "Della mai generazione, sono l'unico a non essere andato dall'altra parte, eppure le mie offerte le ho avute".

Non ho mai tradito la Rai. Della mia generazione, sono l'unico a non essere andato dall'altra parte. Ho avuto delle offerte, sono stato adulato, corteggiato, ma sono rimasto sempre fedele alla radio e alla televisione.

Mara Venier, parlando di Indietro Tutta, rivela: "Sono stata gelosissima delle Coccodè. Io, proprio, le Coccodè non le sopportavo". In quel periodo, Renzo Arbore era legato ovviamente a Mara Venier da un rapporto sentimentale. Su Rai Storia partirà "Cari amici vicini e lontani", programma che Renzo Arbore ha presentato nel 1984, dedicato al 60º anniversario della Radio Italiana, andato in onda in sei puntate dal 30 ottobre al 4 dicembre 1984 su Rai 1.

È stato il mio più grande successo in termini di numeri. Tutti pensano che sia stato Quelli della notte oppure Indietro tutta, ma quel programma fece 18 milioni di spettatori e avevamo la concorrenza di Dynasty e Dallas.

L'intervista è proseguita con un ricordo per ognuno dei grandi artisti con cui Renzo Arbore ha collaborato: Monica Vitti, Corrado, Mike Bongiorno, Gigi Proietti e tanti altri.