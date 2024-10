video suggerito

Renzo Arbore torna con “Cari amici vicini e lontani”, la Tv vintage quando non esisteva ancora il vintage Torna da mercoledì 2 ottobre alle 21.10 il programma degli anni Ottanta con cui Arbore celebrava, allora, la Tv del passato. Un grande classico intramontabile riproposto da Rai Storia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna Renzo Arbore con "Cari amici vicini e lontani". Il grande classico del conduttore, trasmesso nel 1984 in occasione del sessantesimo anniversario della radio italiana, tornerà in onda in occasione del centenario della radio. Rai Cultura riproporrà l’intero ciclo del celebre programma di Renzo Arbore, in onda da mercoledì 2 ottobre alle 21.10 su Rai Storia. Nel programma, Arbore e gli altri autori fanno esibire cantanti e direttori d’orchestra protagonisti dagli anni 30 agli anni 50, omaggiando di fatto la Tv del passato quando il termine "vintage" non era ancora un trend.

Con il supporto di testimoni e filmati inediti, la Radio diventa, così, un “oggetto di storia”. Gianni Mazza dirige l’orchestra Rai di Musica Leggera in medley rievocativi della stagione d’oro della radio e in alcuni momenti del programma passa la bacchetta a grandi direttori d’orchestra del passato, che tornano a dirigere le loro composizioni. Arbor a sua volta capeggia la formazione “I Senza vergogna”, insieme a Stefano Palatresi, Massimo Catalano, Gegè Telesforo, Alberto Botta, Michele Pavese, il “Grande Enzo” e dal duo “Antonio e Marcello”.

Per la riedizione di Rai Cultura, le 6 puntate del 1984 sono state suddivise in due parti e ogni momento della trasmissione viene introdotto da Renzo Arbore, che approfondisce i temi e i personaggi ospiti della celebrazione di 40 anni prima. Tutte le puntate di “Cari amici vicini e lontani” sono state sottoposte a un restauro audio e video operato ai laboratori delle Rai Teche di Torino, che ha notevolmente migliorato la resa visiva e sonora della trasmissione. Un programma di Renzo Arbore, Ugo Porcelli ed Enrico Salvatori, con la collaborazione di Lucia Ciancaglini.

Arbore in queste settimane è un volto simbolo del centenario di Radio Rai e i 70 anni della televisione italiana. Il conduttore, protagonista di molte stagioni dell'azienda, è stato ospite in diversi appuntamenti finalizzati a rievocare il passato glorioso dell'azienda, di cui è stato indubbiamente un testimone.