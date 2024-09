video suggerito

Mara Venier: “Se conduco Domenica In è merito di Renzo Arbore. Io e Nicola Carraro stavamo per separarci” Mara Venier, pronta per il ritorno alla guida di Domenica In, si racconta in un’intervista. La conduttrice si apre sul legame con Renzo Arbore e svela un dettaglio del suo rapporto con il marito Nicola Carraro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mara Venier si racconta in un'intervista al settimanale Oggi. Dal 15 settembre torna alla conduzione di Domenica In per la sedicesima volta e per il debutto ci sarà al suo fianco Renzo Arbore (con cui è stata legata dal 1986 al 1999). La conduttrice si apre sul suo rapporto con lui e rivela quanto le sia stato vicino durante il periodo complesso in seguito all'operazione all'occhio: "Mi telefonava tutti i giorni. Io gli sono riconoscente perché se non fossi stata la "fidanzata di Arbore" probabilmente non mi avrebbero chiamata a Domenica in".

Mara Venier operata alla retina, il supporto di Renzo Arbore: "Mi telefonava tutti i giorni"

Nonostante sia per la sedicesima volta al timone del programma, per Mara Venier condurre Domenica In è sempre un'emozione: "Mi sento sempre insicura. Ho il batticuore, come se fossi sempre alla prima Domenica in". Ammette di aver fatto tesoro dei consigli di Renzo Arbore per la prima edizione: "Allora stavamo insieme e lui mi ha detto di essere sempre me stessa. Io sono rimasta quella che vendeva abiti a Campo de' Fiori, a Roma, che aveva poco, ma era felice di crescere i figli. Ero felice accanto a Renzo. Ci siamo amati tantissimo. Per un periodo ci siamo allontanati, poi ci siamo ritrovati e ora siamo molto legati". Il cantante le è stato molto vicino lo scorso agosto, quando la conduttrice è rimasta a Roma per un'emorragia alla retina: "Renzo mi telefonava tutti i giorni. Io gli sono riconoscente perché se non fossi stata la "fidanzata di Arbore" probabilmente non mi avrebbero chiamata a Domenica in. Dovevo presentare solo un gioco e poi sono diventata la conduttrice. Certo, poi ho camminato con le mie gambe e il pubblico mi ha voluto bene: ha visto in me una persona normale, la zia Mara Lo ringrazio di cuore. E ringrazio Renzo".

Mara Venier: "Sei anni fa io e Nicola Carraro abbiamo rischiato di separarci"

Alla domanda se Nicola Carraro sia mai stato geloso del legame con Renzo Arbore, risponde: "Ho un bel rapporto anche con il mio ex marito, Jerry Calà. E Nicola è un uomo intelligente". Con Carraro, che ha conosciuto il 19 settembre del 2000, è legata da ventiquattro anni: "Per restare insieme per tanto tempo, ognuno deve coltivare le proprie passioni… Ognuno di noi mantiene i propri spazi. Lo abbiamo capito bene sei anni fa, quando abbiamo rischiato di separarci".