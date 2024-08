Mara Venier: “Sottoposta a due interventi alla retina, spero di riacquistare la vista”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Mara Venier con alcune dichiarazioni riportate da Dagospia racconta cosa è successo nel corso di questa estate e il motivo per il quale si è mostrata, in alcuni selfie, con un occhio bendato o accanto a un oculista. La celebre conduttrice televisiva, padrona di casa del varietà di Rai 1 Domenica In, ha spiegato di essersi sottoposta a due interventi alla retina nelle ultime settimane a causa di "un'emorragia improvvisa". Ha rivelato che dovrà sottoporsi ad altre operazioni "sperando di riacquistare un po' la vista".

Mara Venier racconta cosa le è successo e perché si è operata all'occhio

Ora si sta godendo qualche giorno di vacanza in compagnia del marito, Nicola Carraro, ma fino a pochi giorni fa era alle prese con un problema di salute. "Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa. E ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po' la vista" ha spiegato la conduttrice a Dagospia. Lo scorso 8 agosto aggiunse una foto su Instagram nella quale sorrideva accanto a Andrea Cusumano, luminare di oftalmologia, senza chiarire però il motivo della sua visita. "Questa è la verità prima che si dicano cose non vere. È stato un periodo di solitudine perchè non volevo rovinare le vacanze ai miei figli. Ora sono a Viareggio con mio marito Nicola", ha aggiunto la ‘zia degli italiani', così come la chiamano in molti.

Nonostante gli interventi scatenati dal problema di salute, la Venier è riuscita a portare a termine le riprese di Diamanti, il nuovo film di Ferzan Ozpetek, e coronare il suo sogno, così come ha raccontato lei stessa. Le attendono altri interventi, ha spiegato, per non perdere la vista. Nel frattempo, però, si sta godendo dei giorni di relax con il marito, a Viareggio, con il quale ieri sera era a cena su una romantica terrazza con vista mare e città.