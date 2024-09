Nicola Carraro operato all’occhio dopo Mara Venier: “Questo vuol dire voler bene alla propria moglie”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Dopo Mara Venier, anche Nicola Carraro, il marito, si è sottoposto ad un'operazione all'occhio. Con una foto condivisa su Instagram ha reso partecipi i fan dello spiacevole intervento: il produttore cinematografico lo ha fatto, però, scherzando. "Cosa vuol dire voler bene alla propria Moglie? Operarsi allo stesso occhio a distanza di qualche giorno" ha scritto a corredo della foto in cui si mostra con un occhio bendato. Proprio nelle ultime ore la celebre conduttrice, pronta a tornare in tv con Domenica In, ha raccontato al Corriere il calvario del problema all'occhio che ha rovinato il suo umore.

Il post di Nicola Carraro dopo l'operazione all'occhio

Anche Nicola Carraro si è operato all'occhio destro e con un post su Instagram, pubblicato pochi minuti fa, ha scherzato con i fan raccontando di averlo fatto per il bene della moglie. Il produttore cinematografico ha fatto riferimento alle operazioni alla retina a cui si è sottoposta Mara Venier, colpita da un'emorragia improvvisa.

Stamattina, in un'intervista al Corriere, la conduttrice di Domenica In ha raccontato di essersi sottoposta pochi giorni fa alla terza operazione all'occhio, ma ad attenderla ci sono altri due interventi.

Lo sfogo di Mara Venier

Al Corriere Mara Venier ha raccontato i dettagli del difficile periodo che sta attraversando a causa del problema all'occhio. Un'improvvisa emorragia alla retina dell'occhio destro l'ha costretta a correre sotto i ferri: "Un lunedì sera guardando la tv mi sono resa conto che vedevo solo metà televisore, ho chiuso l’occhio sinistro e mi sono accorta che non vedevo niente: tutto scuro, tutto nero. La mattina dopo ero già in sala operatoria", le parole. Le mancano altre due operazioni per poter riguadagnare del tutto la vista: "Ora vedo qualcosa, ma è ancora molto sfuocato" ha spiegato. L'umore non è dei migliori, ma lavorare le ha permesso di distrarsi. L'edizione di Domenica In che andrà in onda tra poco sarà la sua ultima: "Sarà davvero l’ultima, anche se lo dico da sei anni. Giuro: questa è l’ultima, è una promessa che faccio prima di tutto a me stessa".