A Citofonare Rai2 si celebra La Corrida senza menzionare Amadeus: sarà il prossimo conduttore ma sul Nove Paola Perego e Simona Ventura, con Giancarlo Magalli e Rosanna Vaudetti, ricordano le tappe principali della carriera in Rai di Corrado e si parla anche de "La corrida". Nel citare i conduttori del programma, manca quello che sarà il prossimo: Amadeus.

Amadeus continua a essere un personaggio scomodo e ingombrante per l'universo Rai. Dopo l'interruzione dei rapporti con il conseguente passaggio del conduttore alle frequenze del Nove, è sempre più raro sentire riferimenti ai suoi programmi. L'ultimo a citarlo è stato Stefano De Martino, inevitabilmente per il passaggio del testimone ad Affari Tuoi. Questa mattina, c'era possibilità di citarlo ma è stato ignorato. È successo tutto nel corso della puntata di questa mattina, domenica 15 settembre, a "Citofonare Rai2". A far notare il fattaccio è il giornalista Massimo Falcioni, che però precisa: "Ogni riferimento polemico lo lascio a voi..".

Nella celebrazione de La Corrida manca il prossimo conduttore

A "Citofonare Rai2" hanno celebrato il personaggio immenso che è stato Corrado Mantoni in arte Corrado e il suo "La corrida". Il programma nasce in radio con ben dieci edizioni in onda sui programmi della Radio Rai. Dal 1986, in seguito al passaggio di Corrado alle reti Fininvest, nasce l'edizione televisiva in onda fino al 1997. Con la scomparsa di Corrado, il programma torna dal 2002 fino al 201o con Gerry Scotti e nel 2011 con Flavio Insinna. Dal 2018 al 2020, La corrida si sposta in Rai con la conduzione di Carlo Conti.

Paola Perego e Simona Ventura, con Giancarlo Magalli e Rosanna Vaudetti, ricordano le tappe principali della carriera in Rai di Corrado: "È stato il padre di molti programmi che ha fatto cose straordinarie in televisione, ma aveva anche un'ironia che lo rappresentava senza mai essere cattivo". Un "finto cinismo" per dirla con Sandra Mondaini che nascondeva "grande sensibilità". Durante il blocco dedicato a Corrado, quando si parla della Corrida si sono quindi citati tutti i conduttori (meno Scotti) del programma meno quello che riporterà lo show di nuovo in televisione: Amadeus. È solo un caso?