Andrea Bocelli super ospite a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 17 novembre Andrea Bocelli sarà il protagonista della prossima puntata di Che tempo che fa, in onda domenica 17 novembre 2024 su NOVE e in streaming su discovery+. Ospite di Fabio Fazio, il tenore italiano è atteso al grande concerto di Natale al Madison Square Garden. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Un'icona della musica mondiale, un fenomeno che ha incantato milioni di cuori con la sua voce unica: Andrea Bocelli sarà il protagonista della prossima puntata di Che tempo che fa, in onda domenica 17 novembre 2024 su NOVE e in streaming su discovery+. Ospite di Fabio Fazio, il tenore italiano più amato al mondo racconterà un percorso artistico trentennale che l'ha portato a vendere oltre 90 milioni di dischi, conquistare 16 miliardi di stream e views, e collezionare innumerevoli premi e riconoscimenti, tra cui 6 nomination ai Grammy Awards.

La carriera straordinaria di Andrea Bocelli

Una carriera incredibile che Bocelli celebra con il film-concerto Andrea Bocelli 30: The Celebration, diretto da Sam Wrench e presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione "Alice nella Città". Il documentario, che racconta il concerto evento del 30° anniversario della sua carriera tenutosi lo scorso luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico, sua città natale, è attualmente in programmazione nelle sale americane. La serata, che ha visto esibirsi alcuni dei nomi più noti della musica internazionale, ha richiamato oltre 35.000 spettatori, con ospiti d'eccezione come Brian May, Russell Crowe, Ed Sheeran, Johnny Depp, Will Smith, Sofia Vergara, e le leggende della lirica Plácido Domingo e José Carreras.

Il super concerto di Natale a New York

Uno degli appuntamenti più attesi che arrontonderà la carriera di Bocelli e metterà la ciliegina sulla torta su un grande 2024 è quello di New York. Andrea Bocelli è pronto a salire su palcoscenici prestigiosi in tutto il mondo, con uno degli eventi più attesi: il suo concerto al Madison Square Garden di New York, pochi giorni prima di Natale. La sua è una storia italiana che continua a scrivere capitoli indimenticabili, sempre accompagnata dalla sua voce, simbolo di eleganza, passione e umanità.