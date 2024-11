Laura Pausini scherza da Fazio: “Marco de La Solitudine? Mi ricordo bene la lingua con quella lì”

video suggerito

Fabio Fazio ha ospitato a Che Tempo Che Fa Laura Pausini, cantante di casa nostra amata e premiata a livello globale, cha ha recentemente conquistato il pubblico dell’O2 Shepherd Bush Empire di Londra con la tappa invernale della sua decima tournée mondiale, che ha toccato più di 70 città in Europa e nelle Americhe. Con il suo ultimo album, versione latina di "Anime Parallele" è candidata ai Latin Grammy 2024 nella categoria "Mejor Album Vocal Pop Tradicional". Attualmente il singolo "Ciao" è in rotazione radiofonica.

Il saluto a Gino Cecchettin di Laura Pausini

Pausini è entrata in studio poco dopo l'ospitata di Gino Cecchettin, in occasione del primo anniversario dalla morte di sua figlia Giulia, uno dei casi di cronaca più dolorosi e significativi di questi anni. La cantante ha voluto rivolgergli un saluto: "L'intervista al papà di Giulia è stata molto emozionante per noi. Abbracciarlo e ringraziarlo è stata una grande occasione, il coraggio di un genitore nel dire certe cose è straordinario. Come mamma, la prima cosa che mi viene in mente è insegnare a mia figlia e a tutte le persone che vivono una situazione difficile è che l'amore è la parola chiave, non bisogna avere paura di farlo. Vivere nella violenza non esiste in nessun caso. Abbiate il coraggio di denunciare, non abbiate paura di chiedere aiuto".

Gli Oscar e il rossetto prestato a Glenn Close

Molti gli aneddoti raccontati da Laura Pausini, come quello legato alla notte degli Oscar alla quale aveva preso parte per la nomination ricevuta nel 2021. Una serata segnata dalle limitazioni del Covid, dove al fianco dei protagonisti non potevano esserci altre persone. A un certo punto le si è avvicinata Glenn Close: "‘Hai un rossetto?', mi ha chiesto lei e io ho tirato fuori tutto chiedendole quale colore le servisse. Non capita tutti i giorni".

Il ricordo de La Solitudine

Il conduttore ha scherzato con Pausini in merito al suo indimenticabile successo di debutto de La Solitudine: "Quello di Marco è uno dei più grandi casi irrisolti di sempre, chissà come è andata veramente". Pausini ha risposto: "Mi ricordo bene la lingua dentro quella lì". Fazio ironico: "Come lo sai, mica c'eri? La scuola è grande". E Pausini: "Come c'ero, certo che sì. Altro che scuola grande, a Solarolo". Il riferimento è al tradimento del famoso Marco con un'altra ragazza di cui ha spesso parlato per spiegare il significato della canzone.

Tra le altre cose Laura Pausini, che fa del racconto della sua famiglia un punto essenziale della sua persona, ha parlato del rapporto delle sue nonne con la sua celebrità. Ha ricordato che in precedenti occasioni di incontri con Fazio le avvisava della sua presenza in Tv: "‘Che canale è?' mi chiedeva, anche per allora dovevi schiacciare un altro numero…" riferendosi evidentemente al tempo in cui Che tempo Che Fa andava in onda in Rai.

Paola Cortellesi ospite a sorpresa

Poi a sorpresa il collegamento con l'amica Paola Cortellesi. Pausini ha raccontato dell'inizio della loro amicizia, visto che il giorno della nascita di sua figlia Paola scoprì che Cortellesi aveva partorito da poco, chiamando la figlia Laura: "Chiesi a Giorgia se avesse il suo numero di telefono, perché non ci eravamo mai conosciute. La chiamai per raccontarle di questa cosa e le dissi che sarei andata presto a trovarla. Lei pensava che non sarebbe successo, invece un mese dopo mi presento a casa sua con la bambina. Le avevo anche portato un regalo, un paio di orecchini grandissimi".