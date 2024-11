Paola Iezzi: “Dieci anni difficili senza Chiara. Cantavo nei ristoranti, ero triste e arrabbiata”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Paola Iezzi si racconta in una lunga intervista al Corriere. La cantante del duo Paola e Chiara, giudice di X Factor 2024, ha ricordato il momento della separazione dalla sorella. Dopo 10 anni lontane, sono tornate insieme su un grande palco, quello di Sanremo. Al Festival, nel 2023, si sono esibite con il brano Furore segnando il loro ritorno sulle scene. "Oggi benedico le crisi, anche se l’ho capito soltanto vivendole" ha raccontato Paola i cui momenti difficili si sono rivelati "i più formativi della mia vita".

Le parole di Paola Iezzi

"Oggi benedico le crisi, anche se l’ho capito soltanto vivendole. Dopo la separazione da Chiara ho passato dieci anni difficili, ma sono stati forse tra i più formativi della mia vita". Così Paola Iezzi ha parlato della separazione da Chiara in una lunga intervista al Corriere. Quando si allontanò dalla sorella, dopo il successo, "Ero triste e arrabbiata. Mi dicevo: Che faccio adesso? Dove vado dopo 17 anni investiti in questo progetto in cui ho creduto con tutte le fibre del mio essere?", ha spiegato. Non sapeva da dove ripartire e così iniziò a lavorare come dj, "poi andavo in studio a registrare con gli amici che sono quelli di sempre": "Ho messo una devozione totale in tutti i miei progetti. Anche quando andavo a cantare nei ristorantini, mentre la gente mangiava". Ricordando il rapporto con Max Pezzali, la cantante e giudice di X Factor ha dichiarato: "Sarò sempre riconoscente a lui e a sua moglie": "Mi chiese di lavorare con lui e Jake La Furia in un programma tv: intervistavamo gli autori dei tormentoni dagli anni Ottanta in poi. Da che ero a casa a guardare il soffitto e a piangere, mi ritrovai a far parte di un trio di scalmanati, in giro per l’Italia su un furgoncino scassato".

Il rapporto con Giorgia a X Factor

Oggi Paola Iezzi è una delle protagoniste di X Factor. Giudice accanto ad Achille Lauro, Jake La Furia e Manuel Agnelli, ha incontrato sul palco del talent anche una vecchia amica, Giorgia. Sul suo conto, la cantante ha raccontato che si conoscono "da tempo": "Abbiamo un legame speciale anche se ci incrociamo raramente. Giorgia è molto simile a me: divertente, le piace scherzare". E poi ad unirle anche il ballerino e insegnante di Amici Emanuel Lo che "è stato uno dei miei ballerini per anni, prima ancora che si mettessero insieme", le parole. Sui suoi look che l'hanno resa una "sexy icona di stile", Paola Iezzi ha spiegato di essere fidanzata con un fotografo di moda (Paolo Santambrogio, ndr) e di essere cresciuta negli anni '80, "con le immagini di Jean-Paul Goude e Grace Jones" e con il "mondo un po’ bondage cavalcato da Madonna che ha fatto scuola": "Tendo sempre a riproporre le atmosfere un pochino spinte su make up ed edonismo erotico", le parole.