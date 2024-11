video suggerito

Iezzi su Francamente eliminata: “Le donne hanno perso a X Factor 2024”. La reazione nel pubblico apre il dibattito Nella puntata di X Factor del 28 novembre, Francamente e Paola Iezzi si sono lamentate del fatto che in finale sia arrivata solo una donna: “Grande sconfitta, meno donne si avvicineranno alla musica”. La reazione di un uomo nel pubblico, parso infastidito da quanto detto, ha aperto il dibattito sui social. Ma c’è chi crede si stesse solo lamentando dei tempi tecnici che Iezzi, dilungandosi nel discorso, non avrebbe rispettato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Il 28 novembre è andata in onda la semifinale di X Factor, penultima puntata di un'edizione in cui le donne non sono riuscite a imporsi in modo deciso. A testimoniarlo è il fatto che, su quattro finalisti, solo una sia una donna e si tratta della 17enne Mimì. Arrivata al ballottaggio insieme a Francamente, l'enfant prodige rappresenta l'unica quota rosa della finale, che si terrà a Napoli il 5 dicembre. La cosa non è stata molto apprezzata dalla concorrente di Jake La Furia, che ha detto: “Comunque vada stasera, una sola ragazza andrà in finale e questa credo sia una grande sconfitta”. Un'opinione condivisa anche da Paola Iezzi, che prima del verdetto del televoto ha aggiunto: "Le donne in questa edizione hanno sofferto in modo particolare, i commenti sempre sono stati abbastanza feroci su internet, soprattutto da parte delle donne. Ragazze mi appello a voi, questo paese deve cambiare in fretta". Dopo il suo sfogo sono scoppiate le polemiche sui social per la reazione di un uomo presente nel pubblico, che si trovava seduto proprio dietro di lei ed è quindi stato inquadrato per caso dalle telecamere. Ecco cosa è successo.

L'appello di Paola Iezzi e Francamente per le donne a X Factor

Nella puntata di ieri sono stati eliminati i Punkcake e Francamente. Insieme ai Patagarri, i Les Votives e Lorenzo Salvetti, in finale, quindi, l'unica donna sarà Mimì. Prima ancora che Giorgia leggesse la decisione del televoto, però, Francamente ha colto l'occasione per lanciare un appello: “Comunque vada stasera, una sola ragazza andrà in finale e questa credo sia una grande sconfitta. Meno donne vengono rappresentate nella musica, meno donne si avvicineranno alla musica e noi continueremo a perdere la produzione musicale di metà del genere umano”. La cantautrice, che vive a Berlino e fa la guida turistica, è paladina dei diritti lgbtq+ e ha voluto anche ringraziare il suo giudice Jake La Furia: “Grazie di aver scelto una donna di 30 anni e lesbica”.

Anche la giudice Paola Iezzi, unica donna al tavolo ha aggiunto: “Approfitto di questo ballottaggio per dire che le donne in questa edizione hanno sofferto in modo particolare, e i commenti sempre sono stati abbastanza feroci su internet, soprattutto da parte delle donne. Ragazze, mi appello a voi, questo paese deve cambiare in fretta, perché il mondo si sta evolvendo, sta cambiando e noi rischiamo di restare indietro".

Il dibattito social sulla reazione nel pubblico

Il filmato in cui Paola Iezzi lancia il suo appello a favore della donne è diventato virale sui social in poche ore. Non è la prima volta che la giudice si batte per argomenti simili. Emblematico, infatti, è stato il caso di Lawrah, concorrente della giudice eliminata qualche settimana fa. La ragazza, che nel corso dell'edizione attuale del talent è stata l'unica interprete del genere pop dance, è stata spesso soggetta a critiche e in più volte Iezzi l'aveva difesa, spiegando quanto fosse importante per una donna potersi esprimere liberamente. Il fatto che la giudice sia tornata ancora una volta sullo stesso discorso non è piaciuto a tutti, e nel filmato circolato in rete si è distinta la reazione di un uomo nel pubblico, che attraverso i suoi gesti risulta infastidito dal discorso. Numerose le critiche nei confronti dello sconosciuto, accusato da alcuni di essere sessista: "Guardala l’Italia di cui sta parlando Paola, in carne ed ossa, esattamente dietro di lei", oppure "Il nostro è il Paese delle persone con il sale in zucca", sono solo due dei commenti degli utenti su X. Ma c'è anche chi crede si stesse solo lamentando dei tempi tecnici che Iezzi, dilungandosi nel discorso, non avrebbe rispettato. La stessa conduttrice Giorgia, infatti, aveva l'aveva invitata a stringere, visto che Mimì, essendo minorenne, dopo mezzanotte non può apparire in televisione.