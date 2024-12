video suggerito

Giorgia: “Dieci anni fa avrei detto no a X Factor, la gente mi ferma per strada per farmi i complimenti” Giorgia racconta la sua esperienza a X Factor da conduttrice, a poche ore dalla finale del talent targato Sky. La cantante dice di averla affrontata con entusiasmo, sottolineando quanto abbia cambiato il suo approccio alle novità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Giovedì 5 dicembre si conclude anche l'ultima edizione di X Factor, il talent musicale di Sky che continua ad essere uno dei punti fermi della musica in Italia. A condurlo, quest'anno, una spumeggiante Giorgia Trodani, alla sua prima esperienza in solitaria alla conduzione, dimostrando di essere un'ottima padrona di casa. La cantante ha raccontato di essersi approcciata a questa avventura con uno spirito nuovo e più propositivo, seguendo quei consigli che lei stessa ha dato ai giovani artisti: "Godersi il momento, cercare di scegliere bene le persone con cui lavorare, concentrarsi sull’obiettivo e volerlo a ogni costo".

Giorgia racconta la sua esperienza a X Factor

Intervistata da La Stampa, Giorgia racconta: "La gente per strada mi ferma per farmi i complimenti. Non mi aspettavo andasse così bene, fin dalle prime prove si è creata subito una bella atmosfera". Non si trattava della prima volta al timone di una prima serata, ma le sue esperienze pregresse erano state diverse:

Ho fatto appello a tutto ciò che avevo imparato sinora. La primissima volta che ho fatto la presentatrice è stato con Pippo Baudo nel 95, avevo affrontato quell’esperienza con una certa incoscienza, ma accanto a lui andò tutto bene. Poi c'è stato Fiorello con Viva Rai2 e l'anno scorso con Amadeus a Sanremo, avevo molta ansia, ma mi sentivo supportata, qui ero sola.

A condividere il palco con lei, i quattro giudici, sui quali ha espresso i suoi giudizi: "Manuel Agnelli è solido nelle sue convinzioni. Jake La Furia simpatico, con un’ironia sempre pronta. Achille Lauro empatico. Paola è meravigliosa". La finale del talent targato Sky sarà a Napoli e a questo proposito, cosa per la quale la cantante ha manifestato il suo entusiasmo:

Il cuore di Napoli non tradisce mai. Il pubblico sicuramente darà un elemento in più alla serata. Ho già cantato in piazza del Plebiscito con Pino Daniele, che è sempre nel nostro cuore. Ci manca, ma in certo senso, soprattutto quando siamo qui, la sua presenza è fortissima.

Se le si chiede, però, chi possa essere il vincitore o chi vorrebbe veder conquistare il titolo, Giorgia risponde dicendo: "È successa una cosa che non avevo previsto, vedi questi ragazzi alle prove, dietro le quinte, ci bevi il caffè e a un certo punto vuoi bene a tutti, dimenticandosi chi ti piaceva di più all’inizio. Non ti importa più di chi è più nelle tue corde e sei solo contenta se tutti se la vivono bene, chiunque sia il vincitore". Conduttrice di X Factor, testimonial di un noto brand e, infine, anche:

Il mondo dello spettacolo si muove a onde e bisogna essere bravi surfer per cavalcarle, cadere e risalire sulla tavola. Prima di questa fase fortunata c’è stata un’onda faticosa eppure, anche se mi scoccia dirlo, mi ha insegnato moltissimo. Mi sono messa a lavorare come a vent’anni, facendo cose che credevo non avrei più fatto. Oggi sono più aperta alle novità e dico meno no. Dieci anni fa avrei detto no a X Factor.