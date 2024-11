video suggerito

Achille Lauro vicino a Giulia Toscano: il gossip e le foto con la sorella di Sarah, ex vincitrice di Amici Achille Lauro sarebbe al centro di un gossip che lo riguarda. Dopo averlo paparazzato insieme a Giulia Toscano, sorella dell'ex allieva di Amici Sarah, le talpe di Deianira Marzano rivelano: "Lui l'ha baciata in discoteca".

A cura di Gaia Martino

Achille Lauro, tra i protagonisti della nuova edizione di X Factor 2024, è finito in questi giorni al centro della cronaca rosa per una presunta frequentazione con Giulia Toscano, sorella della vincitrice di Amici 23, Sarah. I due sono stati pizzicati insieme in un noto locale milanese, ma non solo. Alcune talpe hanno raccontato a Deianira Marzano che lei era presente a uno degli ultimi concerti dell'artista a Milano ed anche alla seconda puntata del live di X Factor, tra il pubblico. Ad avvalorare la tesi circa la sua presenza alla diretta del talent – in onda il giovedì sera su Sky Uno – una foto con la sorella pubblicata su Instagram.

Achille Lauro e Giulia Toscano vicini, le segnalazioni

"Sembra che il riservatissimo Achille Lauro abbia trovato l’amore" ha scritto pochi giorni fa una talpa a Deianira Marzano la quale ha rivelato una vicinanza tra l'artista e Giulia Toscano. "Lei è stata inquadrata durante il secondo live di X Factor ed era presente sia al concerto di Milano che all’Armani privé il 30 ottobre", con lui, si legge nel messaggio privato inviato all'influencer del pettegolezzo online accompagnato da alcune foto. In un video reso pubblico dalla Marzano, si vedono i due mentre sorridono vicini, accanto al dj. "C’è anche un video dove sembra che lui la baci", le parole. Nessuna conferma o smentita è arrivata, però, dai diretti interessati che potrebbero essere legati da una semplice amicizia.

La foto di Giulia Toscano al tavolo dei giudici di X Factor

Ad avvalorare la tesi sulla presenza di Giulia Toscano nello studio di X Factor, dove va in scena il live del giovedì sera, una foto che ha condiviso lei stessa sul suo profilo Instagram nella quale si mostra seduta al tavolo dei giudici accanto alla sorella Sarah, di cui è manager. "E che giudici" ha scritto tra i commenti la vincitrice di Amici 23.