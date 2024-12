Chi è Giulia Toscano, sorella di Sarah Toscano e presunta fidanzata di Achille Lauro

video suggerito

Giulia Toscano è la donna accostata ad Achille Lauro: stando alle voci che circolano sul web, sarebbe la sua nuova fidanzata. Nessuna risposta è arrivata dai diretti interessati, ma alcuni indizi confermerebbero la loro vicinanza. Lei è la sorella di Sarah Toscano, vincitrice di Amici nel 2023, nonché sua manager. Ha 31 anni ed è a capo di una società che supporta i clienti nell'avvio di nuove attività.

Chi è Giulia Toscano, avvocato e socio di Eteria Company

Giulia Toscano è un'imprenditrice, a capo di una società che supporta i clienti nell'avvio di attività, e manager di sua sorella, Sarah Toscano. È originaria di Vigevano ma vive a Milano, dove lavora. Ha 31 anni e su Instagram, il cui profilo è giuliatoscano, è seguita da oltre 10mila followers. È appassionata di culture straniere e di diritto, scrive su Linkedin, mentre sui social ha reso pubblica la sua passione per i cavalli. Spesso, infatti, ha condiviso post legati al suo hobby, l'equitazione.

Il gossip sul presunto fidanzamento con Achille Lauro

Giulia Toscano sarebbe molto vicina ad Achille Lauro: rumors rivelano che i due sarebbero una coppia. Lei era presente ad uno dei live di X Factor così come a un concerto dell'artista e giudice del talent. Sono stati paparazzati in discoteca e in un video sarebbero apparsi complici e intenti a baciarsi, così come descritto da Deianira Marzano. I due erano insieme anche al party organizzato dopo la finale del programma, in un locale a Napoli. Nessuna conferma, però, è arrivata dai diretti interessati.

Il legame con la sorella Sarah Toscano

Sarah e Giulia Toscano

Giulia Toscano è molto legata alla sorella minore, Sarah. Su Instagram le due appaiono spesso insieme: a corredo delle foto anche tenere dediche. Dopo la vittoria ad Amici 23, Sarah raccontò che la prima persona che abbracciò fu la sorella: "Mi ha presa e mi ha abbracciato, insieme abbiamo subito chiamato la mia famiglia, papà, mamma e nonna, e abbiamo urlato di gioia".