Achille Lauro a un party con Giulia Toscano dopo la finale di X Factor 2024, le voci di flirt si fanno concrete Terminata la finale di X Factor 2024 che ha incoronato Mimì vincitrice, Achille Lauro si è spostato in un esclusivo e noto locale di Posillipo per il party che ha concluso l'edizione del talent show. Con lui anche Sarah Toscano, vincitrice di Amici, e Giulia, sorella della cantante che da qualche mese sarebbe vicina all'artista.

A cura di Stefania Rocco

Terminata la finale di X Factor 2024 che si è conclusa con la vittoria di Mimì – allieva di Manuel Agnelli – la produzione del talent show ha organizzato un esclusivo party all’interno di un rinomato locale di Posillipo, zona poco distante dalla popolare piazza del Plebiscito che ha ospitato il palco della finale del programma. Aperta a talent, giudici e una selezionata e ridottissima quota di stampa, alla festa ha chiaramente preso parte Achille Lauro che alla finale di X Factor era riuscito a portare ben 3 allievi. A sorpresa, però, il giudice non si è presentato da solo. Con lui c'era anche Sarah Toscano, ultima vincitrice di Amici, e soprattutto la sorella Giulia che con Lauro starebbe vivendo un flirt cominciato qualche mese fa.

Le voci sul flirt tra Giulia Toscano e Achille Lauro.

La notizia della presunta relazione in corso tra Lauro e Giulia risale ai primi giorni di novembre quando i due furono fotografati per la prima volta insieme. A differenza della sorella, indiscutibile protagonista della finale dell’ultima edizione di Amici, Giulia non aa apparire ed è solita tenersi a distanza di sicurezza dai fan che ogni giorno chiedono ad Achille foto e autografi. Aggiorna, però, i suoi canali social con regolarità e, fino a oggi, ha evitato di postare foto di sé in compagnia di Lauro. Chi li ha visti insieme sostiene siano però molto legati l’uno all’altra.-

Sarah Toscano e Achille Lauro l’uno contro l’altra al Festival di Sanremo 2025

Oltre al comune affetto nei confronti di Giulia, ad accompagnare Sara e Lauro è il talento nella musica, lo stesso che permetterà a entrambi di partecipare alla prossima edizione di Sanremo. Carlo Conti li ha infatti selezionati entrambi affinché entrassero a far parte della rosa dei 30 Big in gara al Festival nel 2025.