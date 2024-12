X Factor 2024, le pagelle della finale: Mimì scrive la storia ed è finalmente pronta a volare

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Mimì è la vincitrice di X Factor 2024

Giovedì 5 dicembre è andata in onda la finale di X Factor 2024. La giuria è composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli: ospiti della puntata Robbie Williams e Gigi D'Alessio. Mimì vince quest'edizione, confermando il suo grande percorso all'interno del talent, Lorenzo Salvetti e i Patagarri convincono con gli inediti Mille Concerti e Caravan: i Les Votives pagano le ultime puntate sottotono. Qui le pagelle.

Mimì, voto: 10

16mila persone e una voce che apre uno squarcio: l'ultimo passo di Mimì è compiuto e la vittoria è la più naturale delle conclusioni. E non solo perché ha distribuito, anche stasera, più prove di manifesta superiorità: gli acuti in Mi Sei Scoppiato Dentro Il Cuore di Mina, ma anche un'interpretazione diversa del suo inedito Dove Si Vola (scritto da Madame), sono solo alcuni dei miglioramenti fatti durante gli ultimi mesi. Sarà necessario accudire e proteggere questa voce, un lavoro simile a quello fatto da Manuel Agnelli, ma soprattutto darle tutto lo spazio possibile per cercare nuove melodie, nuovi suoni. Ha solo 17 anni ed è impressionante ciò di cui è capace. Diventa la terza artista minorenne ad aver vinto X Factor, dopo Francesca Michielin nel 2012 e Casadilego nel 2020 a 17 anni.

Patagarri, voto: 8

Chi invece sembra aver trovato la propria zona di interesse, sguazzando nel vivo di un pubblico che sin da subito si è visto coinvolto in un musical d'altri tempi sono i Patagarri. Liberi dall'ambiente televisivo, fanno ciò avevano sognato di fare sin dal primo giorno: un elastico sul palco che non conosce pausa, uno swing ipnotico soprattutto con Hey Pachuco dei Royal Crown Revue. L'inedito Caravan ha una forza attrattiva, soprattutto radiofonica, per cui sarà difficile fare meglio per gli altri brani in gara di quest'edizione.

Salvetti, voto: 7

Il soldato, più che il bambino Salvetti, anche questa volta ha timbrato il cartellino. Davanti al pubblico non esce minimamente dal suo personaggio, cercando di costruire un'onda emotiva con Cosa Mi Manchi A Fare di Calcutta e il suo Best OF. Peccato che il meglio arrivi alla fine con Mille Concerti, un ritornello da scuola di cantautorato italiano, in cui scoppia finalmente la scintilla. Forse la quarta posizione finale non lo premia, ma ci sarà tempo e modo di attendere la sua musica: magari proprio con un panchine tour.

Les Votives, voto: 7

A un secondo dall'annuncio di Giorgia, la storia dei Les Votives a X Factor 2024 poteva sembrare un film da raccontare: da favoriti a underdog, passando per prossimi all'eliminazione e poi a un centimetro della vittoria. Tutto questo proponendo un arrangiamento di Someone Like You di Adele ancora poco equilibrato sulle strofe, mentre sul ritornello sembrava spiccare il volo. Pagano alcune incertezze delle ultime settimane, ma la natura rock portata sul palco, anche con l'inedito Monster, è un'eredità per chi si candiderà nella prossima edizione. C'è ancora quel secondo prima dell'annuncio di Giorgia e forse il loro ultimo ricordo di X Factor sarà proprio quello.

Manuel Agnelli, voto 10

C'è una cattiva credenza, per cui i figli si bacerebbero di notte, quando dormono. Un affetto negato a sé stessi e agli altri che a volte pregiudica, confonde. La vittoria di Mimì è stata frutto di una chiarezza nella comunicazione di Manuel Agnelli, una protezione continua mai diventata asfissiante, un controllo. L'affetto con cui l'ha proposta al pubblico, suggerendo che fosse la miglior artista avuta nei suoi anni a X Factor, è un gesto in cui Mimì si è rifugiata per esprimere poi la sua forza. Forse stasera il freddo di Oslo non si discostava da quello di Piazza Plebiscito, ma tutto il calore dello sguardo, quasi paterno, alla vittoria di Mimì ne fa uno dei vincitori morali di X Factor 2024.

Achille Lauro, voto: 9

Passiamo all'altro lato di questo palco: il percorso perfetto di Achille Lauro si sgretola in finale, non senza una punta di delusione. Anche stasera però ha regalato uno show in un tavolo arrivato per godersi principalmente lo spettacolo di Piazza Plebiscito. E la lucidità con cui sono arrivati i suoi 3 concorrenti a esibirsi davanti ai 16mila di Napoli non può solo esser farina del loro sacco. C'è stato lo show, c'è stato il baby, e forse proprio la mancanza del Senato lo tradisce.

Jake La Furia, voto: 9

Arma vincente di X Factor 2024: non è solo tra i miglior rapper europei, ma anche un saggio ascoltatore. Prima dei consigli dei propri concorrenti, poi del pubblico e infine dei giudici al suo fianco. Forse avrebbe potuto recriminare l'assenza di Francamente in finale, ma anche questa lettura degli altri ospiti in gara, dà il senso di quanto sia stata azzeccata la scelta di Jake La Furia come giudice. Il voto sopra non considera l'outfit, sarebbe complicato limitarsi a un 10.

Paola Iezzi, voto: 9

La forza e l'empatia mostrata da Paola Iezzi, oltre al bagaglio musicale ma anche la comicità negli sketch con gli altri concorrenti del tavolo, sono solo alcune delle pepite lasciate dalla cantante in questo X Factor 2024. Anche perché in finale arriva il momento di esibirsi e si trasforma, anzi trasformano, perché dalla sfera esce Chiara con cui canta Festival, ma anche Vamos a Bailar, Furore e Festa Totale. Popstar, il cerchio si è chiuso.