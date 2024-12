video suggerito

XFactor 2024, Usmate Velate celebra la vincitrice Mimì: “Sei un esempio per i giovani” La vincitrice di X Factor 2024 Mimì Caruso è nata in Mali e cresciuta nel paesino brianzolo di Usmate Velate (Monza e Brianza). La sindaca: “Talento e perseveranza, avrai un futuro radioso. Ti aspettiamo presto in Comune” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È lei la vincitrice dell'edizione 2024 di X Factor. E il suo paese d'origine oggi celebra Mimì, 17 anni, adottata dal Mali quando aveva otto mesi e cresciuta a Usmate Velate, diecimila abitanti nel cuore della Brianza. "Congratulazioni a Mimì Caruso, vincitrice di X Factor e nostra concittadina", ha fatto sapere la sindaca Lisa Mandelli attraverso i canali istituzionali del Comune.

"Il talento e soprattutto la perseveranza nel raggiungere questo importante risultato, riempiono di orgoglio tutta la comunità di Usmate Velate e rappresentano un esempio per tutti i nostri giovani", è stato il suo incoraggiamento. "Sarebbe un vero piacere, per me e l'amministrazione, poterti invitare qui in Municipio. Ancora complimenti e auguri per un futuro radioso".

Ma non solo. La 17enne, studentessa al quarto anno dell'istituto Enrico Falck di Sesto San Giovanni (Milano), è stata celebrata anche dalla squadra di calcio locale ASD Nuova Usmate Calcio. "ASD Nuova Usmate Calcio si unisce a tutto il paese per festeggiare la straordinaria vittoria di Mimi a X Factor", recita un post pubblicato dalla società sportiva. "Siamo orgogliosi di avere una concittadina così talentuosa e capace di emozionare tutta l’Italia con la sua voce e la sua passione.Ti aspettiamo con grande entusiasmo, quando vorrai e potrai, per venire a salutare i nostri atleti e atlete: saresti un’ispirazione per tutti loro! Bravissima Mimi, continua a brillare".

Leggi anche Achille Lauro a un party con Giulia Toscano dopo la finale di X Factor 2024, le voci di flirt si fanno concrete

Piazza del Plebiscito a Napoli, finale di X Factor 2024

Voce soul, interpretazioni da brivido di classici intoccabili come La sera dei miracoli di Lucio Dalla. La cantante che ha trionfato ieri sul palco di piazza del Plebiscito a Napoli ha già fatto parlare di sé anche per la potenza del suo ultimo messaggio, lanciato all'indomani della vittoria. "Sono fiera di chiamarmi afro-italiana, fiera delle mie radici e fiera di essere italiana", ha detto infatti in conferenza stampa. "Non sono un simbolo, rappresento solo un piccolo cambiamento. Quando ero piccola, non vedevo afro-italiani in tv: sono molto grata che i bimbi afro-italiani oggi possano capire che si può fare tutto. Sono felice di rappresentare la comunità nera in luce più tranquilla. Si sono fatti passi avanti in Italia, ma ancora non abbastanza: questo è un Paese meraviglioso che però deve guardare anche al futuro".