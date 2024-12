video suggerito

La lezione di Mimì: "Sono fiera di essere afro-italiana, abbiamo fatto grandi passi ma l'Italia può migliorare" Il messaggio di Mimì dopo la vittoria di X Factor: "L'orgoglio delle mie radici le sento fortissime, ma l'Italia deve migliorare. Sono fiera di chiamarmi afro-italiana e fiera di essere italiana".

La sera dei miracoli di Mimì raccontata in conferenza stampa. La vincitrice di X Factor 2024 ha raccontato ai giornalisti presenti in sala stampa cosa ha rappresentato per lei vincere in una piazza come quella napoletana a soli 17 anni: "È stata un'esperienza surreale, appena ho sentito il mio nome sono caduta a terra perché è stato un colpo d'adrenalina assurdo. Sono felice di poter dire che a 17 anni ho cantato in Piazza del Plebiscito". La sua vittoria, ovviamente, è un simbolo per tutti gli italiani di seconda e terza generazione: "Sono fiera di chiamarmi afro-italiana, fiera delle mie radici e fiera di essere italiana".

Il messaggio di Mimì

Mimì in conferenza stampa dà un messaggio potentissimo, anche se cerca di minimizzare: "Io, un simbolo? No, rappresento solo un piccolo cambiamento". Mimì Caruso è originaria del Mali, ma è cresciuta in Brianza ed è consapevole di rapprsentare molto di più oltre alla musica:

La vivo come una grande responsabilità, ma penso di non essere un simbolo: rappresento piuttosto un piccolo cambiamento. Quando ero piccola, non vedevo afro-italiani in tv: sono molto grata che i bimbi afro-italiani oggi possano capire che si può fare tutto. Sono felice di rappresentare la comunità nera in luce più tranquilla. Si sono fatti passi avanti in Italia, ma ancora non abbastanza: questo è un Paese meraviglioso che però deve guardare anche al futuro. Se ho paura che la politica possa rovinare tutto questo? Sì, Agli altri vengono fatte domande sulla musica, a me sulla politica. Ma io voglio parlare dei miei progetti

"L'orgoglio delle mie radici le sento fortissime"

Mimì ha proseguito ribadendo il fatto di sentire forte l'orgoglio per le sue radici. Si definisce, infatti, "fieramente afro-italiana":

L'orgoglio delle mie radici le sento fortissime. Dal 2018 abbiamo fatto grandissimi passi ma non ne abbiamo fatte abbastanza, possiamo vedere al futuro, siamo un Italia che può crescere e deve guardare al futuro. Abbiamo fatto così tanti cambiamenti e ottenuto così tante cose che quella roba ti dà la carica per vedere un'Italia migliore. Sono fiera di chiamarmi afro-italiana, fiera delle mie radici e fiera di essere italiana.

Sull'inedito scritto da Madame:

La notizia me l'ha data Manuel e mi ha dato un regalo assurdo, essendo molto giovane questa cosa l'ho presa seriamente un anno fa. I brani erano concentrati sulla voce e non sulla musicalità. Una canzone deve essere un percorso, non solo un cantato. Quando Madame mi ha dato il pezzo, ero super contenta perché ha preso al cento per cento quello che avevo in mente.

La nuova vita: "Prima avevo 500 follower"

La Mimì di prima contro la Mimì di dopo. La cantante spiega di avere passione per la cinematografia e la fotografia: "Una strada alternativa se il canto non dovesse andare bene".

Nella vita, io faccio cinematografia e fotografia che è la mia più grande passione dopo il canto. La Mimì di prima è la Mimì di adesso. Sono una ragazza molto pacata, molto creativa, una ragazza che vuole vivere al massimo tutte le esperienze. Penso di essere molto fortunata di aver incontrato gente che mi ha fatto capire un sacco di altre cose e mi hanno fatto capire meglio cosa voglio da me stessa.

Poi l'esperienza social: "Prima di questa esperienza avevo 500 follower, non guardavo il cellulare. X Factor ci ha dato possibilità di connetterci con le persone, una grande pedana di lancio. Punto ad arrivare a più persone possibile".