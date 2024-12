X Factor, la conferenza stampa della finale: “Accordo rinnovato per Sky, l’edizione 2025 si farà”

video suggerito

Manca un giorno alla finale di X Factor 2024, la prima realizzata in esterna. Sarà infatti piazza del Plebiscito, a Napoli, a ospitare l’atto finale di questa edizione, in onda su Sky Uno giovedì 5 dicembre. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si è tenuta a palazzo San Giacomo, con il sindaco della città Gaetano Manfredi erano presenti la conduttrice Giorgia, i giudici Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Jake La Furia e Achille Lauro. Oltre a loro, anche i concorrenti finalisti di questa edizione, che non sarà l’ultima perché tra le notizie principali fornite nel corso della conferenza c’è stata la conferma del rinnovo dell’accordo tra Sky e Fremantle. Ecco le principali dichiarazioni della conferenza.

Manfredi: La prima finale all'aperto, a Napoli, in una delle pizze più iconiche italiane. Una piazza legata alla musica. Mi fa piacere che ci siano giovani talenti che si esibiranno nell'ultima puntata. Napoli è una città dove tanti giovani hanno trovato una strada positiva per il futuro. Ho visto la trasmissione, non volevo essere impreparato.

Antonella D'Errico di Freemantle: Stagione di grande successo, l'abbiamo vissuta dall'inizio e abbiamo sentito una grande connessione. La stagione di maggior successo degli ultimi 4 anni. Devo ringraziare la giuria, fondamentale per ricreare questa connessione con il pubblico. La conduttrice e artista Giorgia, autorevolissima. La leggerezza di questa giuria, di questa conduzione, profondità e solidità, hanno aiutato a creare una connessione con il pubblico. Saremo in piazza, live, per la prima volta. Questa decisione è anche simbolica. Napoli è la città della musica e noi con la musica creiamo un ponte tra Nord e Sud e creiamo inclusione. X Factor vuole anche essere questo, un veicolo di inclusione. A Napoli avremo un grande ospite internazionale come Robin Williams che omaggerà la città. Avremo Gigi D'Alessio. C'è un'altra sorpresa. Sky rinnova il contratto con X Factor per due anni. Questa è l'ossatura dell'intrattenimento di Sky. Iniziamo a girare a giugno, finiamo a dicembre. È un programma vivo che trova linfa all'interno di se stesso.

Paola Costa: "Il lavoro è tantissimo, è stata un'edizione magica. Credo che quello che è successo quest'anno sia stato ritrovarsi in un gruppo, ci siamo piaciuti, divertiti e non c'è una spiegazione. Non è migliorato il lavoro. Abbiamo affrontato con leggerezza e professionalità questa edizione. Per la finale, per concludere in bellezza, abbiamo deciso di non eliminare nessuno fino alla fine. Ci sarà solo il vincitore. Tre manche, nella prima i ragazzi canteranno ciò che vogliono "My Song", nella seconda ci sarà il best off (con 3 brani più giusti per la finale) e poi la manche degli inediti. Nessuno verrà eliminato durante la serata, tutti canteranno fino alla fine. Avremo così coronato questa edizione con tanta musica e divertimento fino alla fine.

Giorgia: Sono sorpresa anche io. Questa esperienza è stata veloce, è durata. Secondo me mi ha detto bene, mi sono trovata in un gruppo di persone sorridenti, accoglienti, e questa cosa è molto importante per poter lavorare bene e dare il meglio. Con i giudici c'è stata una magia, è stato importante avere questa intesa. Ci siamo sostenuti l'un altro, sono stata aiutata. Ho avuto sostegno autorale, ho studiato come una pazza. Ci sono momenti in cui ti aiuta il cielo, e mi ha aiutato tantissimo. Ho visto la passione, la voglia di cantare, la voglia che magari nel tempo, alle volte, devi ritrovare, ricostruire. Questa esperienza mi ha dato tantissimo, spero di essere stata utile a tutta questa macchina. Sulla finale in piazza: In questo caso mi viene in aiuto la mia parte di musicista, di saper stare col pubblico di Napoli. Il pubblico di Napoli ti sostiene, ti spinge. Il circolo farà la differenza, il supporto del pubblico sarà l'elemento fondamentale.

Paola Iezzi: È andata meglio di come immaginavo. È stata arricchente, formativa. Pensavo di aver visto un po' tutto, però arrivi a un certo punto in cui dici "Ho visto com'è". Questa esperienza mi ha aiutato a crescere, ho vissuto un'esperienza in un'atmosfera incredibile. Ogni ragazzo al tavolo mi ha insegnato qualcosa di nuovo e importante. Questa cosa è stata meravigliosa. Domani ruberò un minuto per presentare il mio nuovo singolo da sola, senza mia sorella. Il sodalizio con Chiara non è terminato, prosegue. Questa sarà una cosa mia.

Jake La Furia: Sono venuto qui a fare me stesso, sono nella mia zona di comfort. Le cose sono andate bene. Anche per me c'è stato un prima e un dopo. Un programma così diventa forte anche emotivamente parlando. Con i ragazzi siamo diventati amici, questa cosa ha fatto funzionare tutto.

Manuel Agnelli su Mimì: È stata un'occasione pazzesca, ho lavorato con un talento giovane ed è stato un onore. Non devi rovinare ciò che c'è e devi insegnare o comunicarle tante cose, avendo più esperienza. Lei crescerà tantissimo, ma senza di me, quindi non prenderò io il merito. Sono orgoglioso di aver lavorato con lei. A me la gente mi incontra per strada e mi dice "Grazie per avermi confermato che sei uno stron*o". La voce di Mimì, come potenziale, è la miglior voce che io abbia mai trovato ad X Factor. È una grande responsabilità.

Achille Lauro: Per me è stata un'esperienza pazzesca. Sembra ieri che iniziavamo, i presupposti erano "Sarà dura, preparatevi". E invece è andata alla grande. La tv è un altro gioco rispetto alla musica. Abbiamo avuto a che fare con grandi talenti. È stato bello essere amico e dopo guida. Questi ragazzi sono giovani, ma a volte incontri il genio.

Antonella D'Errico di Freemantle: Nel corso della finale ci saranno delle sorprese. Paola Iezzi si esibirà, ma raccontare tutto significherebbe svelare troppo. Lasciamola andare da sola.

Sull'evento sold out in pochi minuti, Antonella D'Errico: Fare inviti per 16mila persone era difficile. Abbiamo dovuto creare un meccanismo che garantisse la sicurezza di una piazza aperta. Abbiamo fatto due click day. Credo che, da quello che ho visto, sarà una platea molto napoletana. Noi abbiamo un centinaio di ospiti che vengono apposta per questa sera, ma il resto è dedicato alla città.

Manfredi: X Factor è una festa nazionale, anche amici da Roma vengono. Questo ci deve far piacere, è un grande evento per i napoletani e anche per chi viene a vedere questo evento a posta.

Sull'orario di chiusura dello show, Antonella D'Errico: Finirà prima di mezzanotte per consentire ai minorenni di esibirsi.