Vincitore di X Factor 2024, i pronostici dei finalisti: "Siamo quattro mostri, previsione impossibile" Ai microfoni di Fanpage.it i finalisti di X Factor 2024 hanno svelato chi, secondo loro, vincerà l'edizione. A poche ore dalla finale in Piazza del Plebiscito, a Napoli, Mimì ha commentato il suo percorso nel programma: "Mi piace tanto rappresentare la comunità nera, quella femminile".

A cura di Gaia Martino

I finalisti di X Factor 2024 si stanno preparando per la grande finale di stasera che andrà in scena in Piazza del Plebiscito, a Napoli, in diretta su Sky Uno e su NOW dalle ore 21. Les Votives, Lorenzo Salvetti, Mimì e I PATAGARRI ai microfoni di Fanpage.it hanno raccontato le loro sensazioni a poche ore dalla diretta.

Le parole dei finalisti di X Factor 2024

"Non si sa chi vincerà, siamo quattro mostri" ha dichiarato Lorenzo Salvetti, il 17enne arrivato in finale di X Factor 2024 nella squadra di Achille Lauro. "Non me lo sarei mai aspettato di arrivare fin qua. Achille è sempre stato gentile e aperto a tutto. Sarà una festa della musica" ha aggiunto il giovane.

Chiamati a fare qualche pronostico, ai microfoni di Fanpage.it i finalisti del talent show di Sky hanno detto la loro. "Non lo dirò mai, ho la mia piccola classifica. Per scaramanzia non lo dirò" ha commentato Mimì, della squadra di Manuel Agnelli. I Les Votives hanno fatto il nome dei PATAGARRI e di Mimì, mentre i PATAGARRI hanno supposto che a vincere sarà o Mimì o Lorenzo, per tutti Lorenzino. Quest'ultimo ha dichiarato a tal proposito: "Siamo quattro mostri, faccio qualche predizione ma arrivati fin qui, abbiamo generi diversi, è difficile pensare a un vincitore". Les Votives hanno poi aggiunto: "Siamo tutti vincitori. Avere un opportunità così, suonare in una piazza così grande. Siamo cresciuti con i video di Pino Daniele mentre suonava in quella piazza, essere lì sono vibrazioni belle. Ci aspettiamo tanta adrenalina. Tante emozioni". I PATAGARRI, anticipando le loro esibizioni della serata, hanno dichiarato: "Noi facciamo un ibrido di generi che spesso abbiamo fatto fatica a definire. Anche in finale porteremo lo stesso genere. Il produttore ci ha inserito altri generi, quindi sarà un mix particolare targato Patagarri".

Il commento di Mimì: "Mi piace essere un piccolo simbolo"

Mimì, della squadra di Manuel Agnelli, è l'unica quota rosa della finale. "Lo vivo come un festival, già essere qui a Napoli è la mia vittoria. L'adrenalina c'è sempre ma X Factor ti insegna ad andare da 0 a 100 in un secondo". Anticipando qualche brano con il quale si esibirà, Mimì ha raccontato: "Per Because the night sarà una festa, è un pezzo potente. Cantarlo con il pubblico sarà figo. Sarà un privilegio cantare Mina". La cantante 17enne ha inoltre aggiunto:

Nel mio piccolo sto facendo del buono. Mi piace tanto rappresentare la comunità nera, quella femminile, in una luce positiva e leggera. Mi piace essere un piccolo simbolo.