Mimì da Gino Sorbillo dopo la vittoria di X Factor: la "festa" con una pizza margherita Mimì Caruso, la 17enne vincitrice di X-Factor, da Gino Sorbillo per festeggiare con gli amici: "Ha scelto una tradizionale margherita"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Mimì Caruso e Gino Sorbillo

Mimì Caruso da Gino Sorbillo per festeggiare con una margherita la vittoria ad X-Factor 2024. La cantante 17enne di Usmate Velate, in provincia di Monza-Brianza, si è fermata a Napoli con alcuni amici e, per l'occasione, ha voluto provare la pizza di Gino Sorbillo, maestro pizzaiolo tra i più noti al mondo. Nella sua sede di piazza Vanvitelli, una delle tante sparse per il capoluogo partenopeo, la 17enne fresca di contratto con la Warner si è recato con dieci amici per provare la pizza a lei intitolata, con il nome formato con la mozzarella come da tradizione di Gino Sorbillo.

"Sono felicissimo che abbia scelto una semplice pizzeria napoletana per festeggiare X-Factor", ha spiegato a Fanpage.it Gino Sorbillo, che ha aggiunto: "L'atmosfera era molto conviviale, erano in dieci e hanno preso le pizze della tradizione. Lei era molto rilassata e disponibile e amorevole verso tutti. Sono davvero felice di questa sua scelta, quella di venire a festeggiare in una semplice pizzeria napoletana con una tradizionale pizza margherita", ha concluso ancora Gino Sorbillo.

Mimì Caruso da Gino Sorbillo dopo la vittoria di X-Factor 2024 nella finale di Napoli