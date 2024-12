Sarah Toscano smentisce la relazione tra sua sorella Giulia e Achille Lauro: “Partecipano a eventi insieme”

video suggerito

Sarah Toscano a Il Messaggero smentisce la relazione tra sua sorella Giulia e Achille Lauro. Da mesi si vocifera che i due stiano insieme: sono stati paparazzati in diverse occasioni vicini, anche in atteggiamenti intimi, stando al racconto delle talpe, ma tra loro non ci sarebbe altro che una conoscenza. L'ex allieva di Amici, vincitrice della passata edizione del talent show, che oggi si prepara a salire sul palco dell'Ariston come Big al Festival di Sanremo 2025, ha spiegato a tal proposito: "Partecipano a eventi insieme, ma niente di più".

Le parole di Sarah Toscano sulla storia tra sua sorella e Achille Lauro

Sarah Toscano ha dichiarato che tra sua sorella Giulia e Achille Lauro non c'è niente di più di una conoscenza. Negli ultimi mesi è esploso il gossip che li vedeva insieme come coppia: oltre alle paparazzate insieme, lei è stata presente ad un concerto del cantante e anche a un live di X Factor. A documentare la sua presenza in studio anche una foto scattata mentre è seduta sul "tavolo dei giudici". Stando alle parole dell'ex di Amici, però, tra loro non c'è nulla di sentimentale. "Lei è il mio avvocato, partecipiamo a tanti eventi e incontriamo tante persone. Non mi pare ci sia niente di più", la risposta al gossip.

Le immagini di Achille Lauro e Giulia Toscano insieme

Le ultime apparizioni insieme di Giulia Toscano e Achille Lauro risalgono all'after live di X Factor 2024: dopo la finale del programma in piazza del Plebiscito giudici e cast del programma si sono spostati in un locale napoletano dove si sono divertiti a ballare e a festeggiare la vittoria di Mimì. Giulia Toscano era vicina ad Achille Lauro: sono stati ripresi durante una chiacchierata con altri invitati prima che lui le accarezzasse la guancia. Prima della serata, erano già stati avvistati insieme: una talpa a Deianira Marzano inviò le immagini dei due molto vicini in una discoteca, "sembra che lui la baci", segnalò una fan.