Fabio Fazio spiazza Giorgia con una proposta in diretta a Che tempo che fa, la reazione della cantante Nella puntata di Che tempo che fa trasmessa domenica 27 ottobre, Fabio Fazio ha confidato a Giorgia un suo desiderio: un programma insieme. La reazione della cantante.

A cura di Daniela Seclì

Giorgia è stata ospite di Che tempo che fa nella puntata trasmessa domenica 27 ottobre. La cantante si è concessa una frizzante chiacchierata con Fabio Fazio tra ironia e ricordi. Il conduttore le ha confidato un suo desiderio. Gli piacerebbe fare un programma insieme a lei. Ma ripercorriamo i momenti salienti della loro chiacchierata.

La proposta di Fabio Fazio a Giorgia

Nel corso della puntata di Che tempo che fa trasmessa domenica 27 ottobre, Fabio Fazio si è complimentato con Giorgia per il modo in cui sta gestendo la conduzione di X Factor. Ricordiamo che per l'artista è la prima volta che si cimenta nel ruolo di conduttrice. Fazio ha ammesso: "A me piacerebbe tantissimo fare un programma insieme, tantissimo, te lo giuro". Giorgia ha deciso di prenderlo in parola: "L'hai detto eh". Chissà se resterà solo una battuta o se si trasformerà in un progetto concreto. Intanto, Giorgia ha precisato perché non potrebbe fare il giudice di un talent: “Non sono capace a fare il giudice, vado troppo in empatia, mi dispiace. È proprio un limite mio di carattere".

Giorgia ha scritto una poesia a 5 anni: "Il titolo era La morte"

Fabio Fazio ha anche svelato un curioso aneddoto sulla cantante. A cinque anni già si cimentava con i versi. Nonostante fosse ancora una bambina, scrisse una poesia. L'argomento non era dei più allegri: "La poesia si intitolava La morte. Infatti poi se vai a vedere la mia prima canzone è stata E poi, che diceva ottanta volte ‘E poi sarà come morire'. Ero proprio fissata. La poesia diceva ‘Ama la vita perché tanto poi muori‘, per farla breve, ma era più carina, più retorica, però il senso era questo". Giorgia, poi, ha strappato un sorriso al pubblico raccontando cosa gli ha detto suo figlio sulla sua vittoria al Festival di Sanremo: "Mio figlio mi chiese ‘Ma hai vinto Sanremo giovani o Sanremo vecchi?' e io gli ho detto ‘Amore mo te meno‘".