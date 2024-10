video suggerito

Marina Del Grosso dopo lo scontro con Paola Iezzi: “Chi è preparato è scomodo, volevo già lasciare X Factor” Dopo aver lasciato il posto a Laura Fetahu, Marina Del Grosso ha avuto uno scontro acceso con Paola Iezzi a X Factor. Lo sfogo sui social dopo l’esibizione: “In quel contesto l’arte viene sminuita a favore del prodotto, tutto pur di pararsi il sedere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Ai Bootcamp di X Factor 2024, quella del 10 ottobre è stata la puntata di Paola Iezzi e Manuel Agnelli. I giudici hanno scelto i quattro concorrenti che porteranno alla fase degli Home Visit. Di questi, solo tre avranno accesso al Live Show, in onda su Sky a partire dal 24 ottobre. Nel formare la sua squadra, Iezzi ha deciso di dare una sedia a Laura Fetahu, sacrificando al suo posto Marina Del Grosso. La reazione della giovane è stata dura: "Non sono d'accordo con la tua scelta – ha detto rivolgendosi alla giudice – Bisogna portare qualità, non fare solo show". La risposta di Paola: "Te lo dico come consiglio, la tua reazione non va bene". Su Instagram, la cantante ha replicato alle critiche ricevute dopo la messa in onda dello show: "Se sei preparato e sai quello che fai e che sei, in quel contesto sei scomodo".

Lo sfogo social dopo l'esibizione

Una volta lasciato il palco dell'Allianz Cloud di Milano, dietro le quinte Marina si è sfogata con Giorgia, sostenendo di aver subìto un'ingiustizia. La ragazza ha ribadito il suo pensiero anche dopo la messa in onda della sua esibizione, attraverso alcune stories pubblicate su Instagram: "Sono andata a X Factor per rappresentare, oltre me, tutta una categoria di cantanti e musicisti pieni di talento che senza un team dietro o qualche santo in paradiso vengono lasciati totalmente in balia del nulla nel panorama musicale, ed è un peccato", ha esordito. L'artista ha poi spiegato perché ritiene scorretta la sostituzione con Laura Fetahu, che ha dichiarato di essere autodidatta a differenza di Marina:

Se sei preparato e sai quello che sei e che fai, in quel contesto sei scomodo. Perché il messaggio che passa è che si vuole sempre dare priorità al personaggio, anche se si presenta come autodidatta, quindi obiettivamente meno preparato di chi studia, perché quello che conta è lo show, è il prodotto commerciale. E l'arte, l'arte ormai non esiste più, la vera arte viene "sminuita" e per "sminuirla" a favore del prodotto ci si appella a quanto di più personale e soggettivo ci sia, come l'interpretazione o il "non mi sei arrivato" o il "sei troppo studiato" o ancora "non ho il giusto percorso per te" pur di pararsi il sedere. Il mio obiettivo era dirlo in TV.

Marina Del Grosso voleva lasciare XF prima dell'eliminazione

La ragazza ha anche lamentato di non sentirsi adatta ad alcuni meccanismi televisivi, a causa dei quali aveva addirittura pensato di lasciare il talent prima di essere eliminata: "In giochi come questo, non tutto rispecchia la realtà e ovviamente ci sono dinamiche di cui purtroppo non posso parlare; più volte infatti nel backstage avevo espresso il mio dissenso e avevo anche confessato la volontà di andarmene ad alcuni concorrenti". L'artista ha concluso dicendosi comunque soddisfatta di aver acceso i riflettori su un messaggio per lei importante: "Sono sicura che col tempo avrò la mia rivincita, magari a X Factor, magari altrove e insieme a me tutte le persone che lottano davvero e la fame la hanno davvero. Quindi obiettivo raggiunto".