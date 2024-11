video suggerito

Edoardo Vianello e la morte della figlia Susanna: “Grande dolore, ho scelto di non vederla negli ultimi giorni” Ospite di Verissimo, Edoardo Vianello ha ricordato la dolorosa scomparsa della figlia Susanna, avvenuta nel 2020 all’età di 49 anni. “Non sono riuscito a vederla gli ultimi giorni perché non ho voluto, non sarei stato capace di gestire questo incontro”, ha raccontato l’artista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

491 CONDIVISIONI condividi chiudi

Edoardo Vianello è stato ospite di Verissimo nella puntata del 9 novembre. Nello studio di Silvia Toffanin, l'artista ha parlato della figlia Susanna, nata dall'amore con la ex moglie Wilma Goich e scomparsa nel 2020 all'età di 49 anni.

Edoardo Vianello ricorda la figlia Susanna

"È stato un momento molto doloroso, nemmeno io so come sono riuscito a superarlo perché non l'ho mai voluto condividere con gli altri. Non credo che un dolore come questo possa essere capito", ha raccontato Edoardo Vianello a Silvia Toffanin. La figlia Susanna è morta nel 2020, poco prima della pandemia, a causa di un tumore ai polmoni che in poco tempo ha fatto precipitare le sue condizioni di salute. "Mi sono tenuto dentro il dolore, mi sono disperato nel momento in cui mi hanno detto che non c'era più niente da fare", ha continuato l'artista facendo commuovere la conduttrice e il pubblico.

"Non ho voluto vederla gli ultimi giorni"

Vianello ha poi rivelato di aver preso la difficile decisione (di cui non si è mai pentito) di non aver voluto vedere la figlia negli gli ultimi giorni di vita:

Ce l'avevo un po' con me perché pensavo di non aver donato una buona vita a mia figlia e ce l'avevo con mia figlia perché mi stava lasciando. Non sono riuscito a vederla gli ultimi giorni perché non ho voluto. Non sarei stato capace di gestire questo incontro.

Una scelta presa per "potermela ricordare sempre allega, determinata e attiva", con la consapevolezza che sarebbe stata seguita dalle persone a lei più care: "Sapevo che era ben protetta da Wilma e da mio nipote Gianlorenzo, ho affidato a loro queste ultime ore. Non sono pentito".