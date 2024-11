video suggerito

Arianna David: “Pesavo 39 kg, ma non mi vedevo magra. Non sapevo se sarei riuscita ad andare avanti” Arianna David ospite di Verissimo ha raccontato la sua battaglia contro i disturbi alimentari di cui soffre da 30 anni. Oggi sta meglio, ha spiegato, ma fino all’anno scorso è stato difficile: “Arrivai a pesare 39 kg, ma non mi vedevo magra”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arianna David, Miss Italia 1993, è stata ospite di Verissimo ieri, domenica 3 novembre, e ha aperto il suo cuore ai telespettatori di Canale5: ha raccontato la sua lotta contro l'anoressia nervosa e i periodi difficili vissuti con l'ex compagno, Marco Bocciolini, padre dei suoi figli, che la lasciò sola con due bambini piccoli. Lo scorso anno, il più difficile: "Non sapevo se sarei riuscita ad andare avanti", le parole a Silvia Toffanin.

Le parole di Arianna David

"Sto bene, non ne sono proprio uscita ma sto meglio. Ho la mia alimentazione, sto attenta. Ho imparato che si superano tante cose, anche con un po' di buona volontà e con l'aiuto della famiglia". Con queste parole Arianna David ha iniziato la sua intervista a Verissimo. Ha ricordato il momento in cui iniziarono i problemi con l'anoressia:

Litigo con il mio corpo da 30 anni, iniziai che ero ragazzina. Da piccola ero magra ma quei kiletti in più c'erano. Entravo in classe e trovavo i disegni che mi ritraevano a forma di mela. Non ci facevo caso, non ero permalosa, però la mia sensibilità ha incamerato alcune informazioni che ho fatto evolvere nel tempo.

Prima di partecipare a Miss Italia, fece una visita "perché volevo perdere dei kg", e l'esposizione mediatica non le fece bene: "Arrivai a pesare 39 kg, ma non mi vedevo magra. Avevo una percezione del fisico che non era reale. La mia era anoressia nervosa, per tante cose che mi sono capitate, ho cercato di cacciarle via eliminando il cibo".

Oggi cerca di trovare rimedio introducendo alimenti utili al suo metabolismo:

Mi sforzo a introdurre le proteine oggi, però ci sono tante sere che non riesco a mangiarle. Ho provato a farmi aiutare con degli psicologi. Nonostante io sia empatica, non ho mai trovato una persona con cui mi sentivo a mio agio.

La crisi con Marco Bocciolini: "Mi ritrovai senza più nulla"

"Quando ho conosciuto il padre dei miei figli (Marco Bocciolini), ero innamorata e felice. Poi si è rotto tutto di punto in bianco, mi trovai senza niente, Gregorio non aveva neanche 4 anni, Tommaso ne aveva 6, e mi ritrovai a vivere una situazione drammatica". Arianna David ha raccontato a Verissimo che il suo ex in quel periodo viveva un periodo difficile: "Io non riuscivo a gestire il lavoro, i ragazzini erano piccoli. Non avevo nessun aiuto. Abbiamo dormito in tre in un lettino da una piazza e mezza, avevamo le serrande crollate. Uscivo di casa, compravo lo yogurt perché era l'unica cosa che potevo permettermi. Soffrivo di polmoniti, li accompagnavo a scuola con la febbre. Ho fatto tutto da sola". L'anno scorso è stato un anno difficile e l'ex Miss Italia ha ammesso di aver avuto pensieri negativi. "L'anno scorso è stato terribile, dopo tanti anni di lavoro e soddisfazioni mi sono trovata senza niente. Pensavo di essere una fallita, non sapevo cosa fare. Non sapevo se sarei riuscita ad andare avanti", le parole. Oggi è sposata con David Liccioli: "Sto bene, non sono più in una situazione difficile. Mi sforzo e lo faccio volentieri per me stessa".