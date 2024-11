Gemma Galgani si commuove parlando della sorella: “Da piccola le è stato diagnosticato un male incurabile”

Ospite della puntata di domenica 10 novembre di Verissimo è stata Gemma Galgani. La dama di Uomini e Donne si è emozionata parlando di alcuni dettagli della sua vita privata, dal rapporto con sua madre a quello con la sorella Silvana: "Quando era solo una bambina le è stato diagnosticato un male incurabile".

Negli studi di Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto a Gemma Galgani di parlare del rapporto con le sue sorella. "Anna, mia sorella maggiore, ha sostituito mia madre. È sempre presente, molto severa. Guarda tutte le puntate di Uomini e Donne – ha spiegato – Poi c'è mia sorella minore Silvana, lei ha segnato la nostra vita per via di una malattia abbastanza seria". Galgani ha chiarito che adesso sta bene ma che alle spalle hanno una storia molto dolorosa:

Quando era piccolina le è stato diagnosticato un male incurabile, aveva solo sei mesi. Io avevo sette anni quando mamma è uscita con lei per andare a fare una visita e poi non l'ho più vista perché è rimasta in ospedale con lei per tre anni. Adesso viaggia, ha continuato a sfidare la vita. La sua vita è sempre stata impostata verso tutto ciò che rappresenta una sfida: sport estremi, parla sei lingue.