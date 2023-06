Morto Pier Francesco Forleo, Mara Venier: “Genero meraviglioso, ti ho voluto bene come un figlio” “Sei stato un genero meraviglioso, ti ho voluto bene come un figlio”, così Mara Venier ha ricordato sui social il genero Pier Francesco Forleo, dirigente Rai e marito della figlia Elisabetta Ferraccini, scomparso all’età di 62 anni.

A cura di Elisabetta Murina

Con un post su Instagram, Mara Venier ha voluto ricordare il genero Pier Francesco Forleo, dirigente Rai e marito della figlia Elisabetta Ferraccini, scomparso all'età di 62 anni. A dare notizia della sua morte è stata l'azienda di Viale Mazzini con un comunicato.

Le parole di Mara Venier

Mara Venier era molto legata a Pier Francesco Forleo e lo considerava parte integrante della famiglia. A dimostrarlo le parole di affetto e stima che ha usato nei suoi confronti per ricordarlo, dopo la notizia della sua scomparsa. Sul suo profilo Instagram, accompagnato da una foto dell'uomo, la conduttrice de La Vita in Diretta ha scritto: "Pier, sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce".

La carriera di Forleo in Rai

Nato nel 1962 a Firenze, Pier Francesco Forleo si è laureato in Economia e Commercio e, dopo aver lavorato nella Direzione della Pianificazione e Controllo dell'IRI, nel 1997 entra in Rai. Nell'azienda di Viale Mazzini fa prima parte della struttura Reporting e Controllo, nella direzione Amministrazione e Finanza, per poi ricoprire il ruolo di controller della Divisione Radiofonia. Dopo i primi anni di esperienza, nel 2006 viene nominato Direttore degli Acquisti e, successivamente, nel 2015 ottiene l'incarico ricoperto fino alla sua scomparsa, quello di direttore della Direzione Diritti Sportivi.