“18 anni di noi”, l’amore eterno di Elisabetta Ferracini e Pier Francesco Forleo Su Instagram, la conduttrice ricorda l’anniversario di nozze con il marito Pier Francesco Forleo, scomparso poco più di un mese fa, a soli 61 anni in seguito a una malattia: “18 anni di noi”.

Il 23 luglio rappresenta un giorno doloroso da ricordare per Elisabetta Ferracini. Su Instagram, la conduttrice ricorda l'anniversario di nozze con il marito Pier Francesco Forleo, scomparso poco più di un mese fa, a soli 61 anni in seguito a una malattia: "18 anni di noi". Una scomparsa che ha lasciato un vuoto profondissimo nel cuore della figlia di Mara Venier. Elisabetta Ferracini ha condiviso un'immagine di lei insieme a Pier Francesco Forleo mentre sono sorridenti in auto.

Il lutto doloroso

Considerato il momento doloroso, Elisabetta Ferracini ha preferito rispettare la sua natura riservata e non ha mai parlato pubblicamente dal momento che suo marito è scomparso. Su Instagram, pochi giorni dopo la perdita, si è limitata a pubblicare una foto con una frase breve ma significativa: "Ciao amore mio". La foto che ricorda l'anniversario è stata scattata in un momento della vita privata della coppia. Sorridono alla telecamera mentre Pier Francesco Forleo, occhiali da sole inforcati, sorride alla telecamera e la Ferracini si china verso di lui per non distogliere la sua attenzione dalla guida.

La storia d'amore tra Elisabetta Ferracini e Pier Francesco Forleo

Il legame tra Elisabetta Ferracini e Pier Francesco Forleo è stato molto forte. Un amore durato 18 anni. In mezzo tante gioie e molta riservatezza. Non hanno avuto figli, ma lui ha cresciuto con grande amore e attenzione Giulio Longari, il figlio che Elisabetta Ferracini ha avuto da grande amore che ha resistito per 18 anni. Insieme hanno affrontato gioie, sfide e momenti indimenticabili. Nonostante non abbiano avuto figli, la loro unione è stata arricchita dall'amore e dalla cura con cui Pier Francesco ha cresciuto Giulio Longari, il figlio della compagna avuto da una precedente relazione. Per Giulio, Pier Francesco Forleo è stato come un secondo padre. Il manager e direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai se ne è andato in modo rapido e inaspettato, sconfitto da una malattia implacabile.