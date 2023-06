Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, ricorda il marito Forleo: “Ciao amore mio” Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, ha rotto il silenzio sulla morte del marito Pier Francesco Forleo, dirigente Rai scomparso all’età di 62 anni. “Ciao amore mio”, ha scritto sui social insieme a una loro foto insieme.

A cura di Elisabetta Murina

Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, ha rotto il silenzio sulla morte del marito Pier Francesco Forleo. Il dirigente Rai, a capo della Direzione Diritti Sportivi dell'azienda di Viale Mazzini, è scomparso lo scorso 9 giugno all'età di 62 anni. La donna ha pubblicato su Instagram una dedica d'amore all'uomo con cui è stata sposata per quasi 20 anni.

Il messaggio di Elisabetta Ferracini, moglie di Pier Francesco Forleo

È con un dolce post su Instagram che Elisabetta Ferracini ha voluto ricordare, pubblicamente, il marito Pier Francesco Forleo. La donna ha pubblicato sul suo profilo una foto insieme, risalente a qualche anno fa, poi ha scritto: "Ciao amore mio". Poche semplici parole, cariche d'amore, a testimonianza del forte legame che da oltre 18 anni univa la coppia. Tanti i commenti arrivati sotto il post, come quelli di Caterina Balivo, Simona Ventura, Anna Falchi, Natasha Stefanenko e tanti altri.

La commozione di Mara Venier a Domenica In

Pier Francesco Forleo era il genero di Mara Venier. La conduttrice era molto legala a lui e lo considerava un membro della famiglia a tutti gli effetti. Oltre a un messaggio sul suo profilo social, "Zia Mara" lo ha ricordato durante l'ultima puntata di Domenica In, quando con la voce rotta per l'emozione ha detto:

Pier è stato un importante dirigente di questa azienda, la Rai, che tutti noi amiamo tantissimo. E anche Pier Francesco Forleo la amava molto, si occupava di sport. Ma per me era solo mio genero, io la suocera, mi ha sempre chiamata così per 18 anni. Non posso fare a meno di ricordare chi ha portato solo gioia e amore nella mia famiglia.

Nato nel 1962 a Firenze, Pier Francesco Forleo si è laureato in Economia e Commercio e, dopo aver lavorato nella Direzione della Pianificazione e Controllo dell'IRI, nel 1997 entra in Rai. Nell'azienda di Viale Mazzini fa prima parte della struttura Reporting e Controllo, nella direzione Amministrazione e Finanza, per poi ricoprire il ruolo di controller della Divisione Radiofonia. Dopo i primi anni di esperienza, nel 2006 viene nominato Direttore degli Acquisti e, successivamente, nel 2015 ottiene l'incarico ricoperto fino alla sua scomparsa, quello di direttore della Direzione Diritti Sportivi.