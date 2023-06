Mara Venier su Rai1 con Una voce per Padre Pio dopo la morte del genero Forleo: “Puntata registrata” Venerdì 9 giugno, in onda su Rai1, Una voce per Padre Pio. Il programma è condotto da Mara Venier che alcune ore fa è stata colpita da un grave lutto. È morto il direttore dei Diritti Sportivi della Rai, Pier Francesco Forleo, marito di Elisabetta Ferracini. La conduttrice di Domenica In ha precisato che la trasmissione benefica di Rai1 è registrata.

A cura di Daniela Seclì

Pier Francesco Forleo, Elisabetta Ferracini e Mara Venier

Venerdì 9 giugno, in prima serata su Rai1, andrà in onda Una voce per Padre Pio. La serata benefica sarà condotta da Mara Venier. In queste ore, la conduttrice è stata colpita da un grave lutto. È morto il marito di sua figlia Elisabetta Ferracini, il responsabile dei Diritti Sportivi in Rai Pier Francesco Forleo. In queste ore di dolore, Mara Venier ha voluto fare un'importante precisazione.

Una voce per Padre Pio, la puntata è registrata

In queste ore, in molti si sono stretti attorno a Mara Venier e alla figlia Elisabetta Ferracini, per fare loro le condoglianze e manifestare il proprio sostegno. Alcuni spettatori si sono chiesti se il programma Una Voce per Padre Pio sarebbe stato rimandato. È impensabile che Mara Venier possa condurre a poche ore dalla scomparsa del genero Pier Francesco Forleo e con questo macigno sul cuore. La conduttrice è intervenuta su Instagram e ha spiegato: "La trasmissione in onda stasera è stata registrata mercoledì". Una precisazione doverosa, che eviterà che qualcuno possa chiedersi come mai Mara Venier non abbia rivolto un pensiero al genero in diretta.

Mara Venier in lutto per la morte del genero Pier Francesco Forleo

Su Instagram, Mara Venier ha ricordato l'amatissimo genero: "Pier, sei stato un genero meraviglioso. Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ed io ti ho voluto bene come un figlio…Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce. Riposa in pace". La notizia della morte è stata data dalla Presidente Rai Marinella Soldi e dall'Amministratore Delegato Roberto Sergio:

