Mara Venier apre in lacrime Domenica In ricordando il genero Pier Francesco Forleo: “Ci mancherai” Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In ricordando il genero Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferraccini, morto a 62 anni lo scorso 9 giugno. La conduttrice, con le lacrime agli occhi, ha detto: “Non posso fare a meno di ricordare chi ha portato gioia e amore nella mia famiglia. Ci mancherai”.

A cura di Elisabetta Murina

L'ultima puntata di Domenica In, in onda domenica 11 giugno su Rai1, si è aperta con il ricordo di Pier Francesco Forleo da parte di Mara Venier. Il dirigente Rai, scomparso a 62 anni lo scorso 9 giugno, è il genero della conduttrice, marito quindi della figlia Elisabetta Ferraccini.

Le parole di Mara Venier a Domenica In

Accompagnata da un lungo applauso da parte del pubblico e con la voce rotta per l'emozione, Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In ricordando il genero. Queste le sue parole:

Pier è stato un importante dirigente di questa azienda, la Rai, che tutti noi amiamo tantissimo. E anche Pier Francesco Forleo la amava molto, si occupava di sport. Ma per me era solo mio genero, io la suocera, mi ha sempre chiamata così per 18 anni. Non posso fare a meno di ricordare chi ha portato solo gioia e amore nella mia famiglia.

Chi era Pier Francesco Forleo, marito di Elisabetta Ferraccini

Pier Francesco Forleo è morto nella notte tra l'8 e il 9 giugno. Era Direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai e aveva 62 anni. La sua carriera nell'azienda era iniziata nel 1997 e negli anni aveva ricoperto diversi ruoli, tra i quali Direttore degli Acquisti. La notizia della sua scomparsa è stata data dall'azienda di Viale Mazzini con un comunicato. Per quanto riguarda la sua vita privata, Forleo era sposato da 18 anni con Elisabetta Ferraccini, figlia di Mara Venier. E con la suocera aveva creato un forte legame, tanto da essere diventato un membro della famiglia stimato e rispettato. Appena dopo la sua morte, Venier aveva pubblicato sui social un post per ricordarlo, accompagnato da una sua foto: "Pier, sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce".