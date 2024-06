video suggerito

Elettra Lamborghini: “Fedez? Non farei mai quello che ha fatto lui con la canzone sulla ex” Non pubblicherà mai una canzone come quella che Fedez e Shakira hanno dedicato ai rispettivi ex compagni. Lo dichiara Elettra Lamborghini a proposito delle scelte musicali dei colleghi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Elettra Lamborghini non pubblicherà mai una canzone dedicata a un ex compagno come hanno fatto i colleghi Shakira e Fedez. Lo dichiara l’ereditiera e cantante che rivendica il fatto di non avere mai inserito alcun messaggio nelle sue canzoni. “Se manderei messaggi al mio ex nelle canzoni come hanno fatto Shakira e Fedez? Non lo farei mai, se passano dei messaggi nelle mie canzoni sono casuali. Poi non ho niente da dire, sono sposata da anni”, ha dichiarato l’artista in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, per poi lasciare intendere che anche in quei casi non si tratterebbe solo della volontà di rendere noto il proprio pensiero a proposito di una storia finita. “La musica ha bisogno di hype, di marketing: dietro una canzone c’è un piano commerciale”, ha infatti aggiunto Elettra, alludendo ai motivi per i quali Fedez e Shakira avrebbero pubblicato brani come “Sexy Shop” e “Music Session 53”.

È Elettra Lamborghini a citare Shakira nel suo pezzo

Lamborghini non manderebbe un messaggio a un ipotetico ex (che al momento non esiste, Elettra è sposata con Afrojack) ma a Shakira una bordata l’ha dedicata. È lei stessa, infatti, a cantare la strofa “Con te mi sento una diva ma trattami come una regina o ti lascio come Shakira” nel brano "Dire Fare Baciare" pubblicato con Shade. “Come mai nel brano dico che non voglio finire lasciata come Shakira? Ma sì, lo dico per scherzare. Non mi sento per nulla una regina anche se mi hanno definito la twerking queen”, ha spiegato ancora l’artista a proposito di quel pezzo contenuto nel testo.

Elettra Lamborghini non scrive i suoi brani: “Non sono brava”

Difficile, inoltre, che un pezzo cantato da Elettra possa contenere un riferimento dedicato a un ex fidanzato. Lei stessa, infatti, ha ammesso di non scrivere i suoi pezzi. “Ho un team di compositori che mi segue dai tempi di Pistolero, di cui mi fido. Non sono brava a scrivere”, ha chiarito la cantante concludendo con un messaggio rivolto ad alcuni colleghi: “Alcuni artisti sono troppo lamentosi, io dico di prenderla con più tranquillità e vivo la vita con ironia. Ad altri rode che le scelte fatte per acchiappare il pubblico alla fine funzionano, ma per fare musica ormai non basta più una bella canzone. Io stessa a volte mi sento una boomer”.