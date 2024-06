Elettra Lamborghini: “Mio marito Afrojack è me al maschile. Non avrei mai pensato di sposarmi a 26 anni”

video suggerito

Elettra Lamborghini è stata ospite del podcast Mamma Dilettante. Intervistata da Diletta Leotta, la cantante ha parlato dell'amore per il marito Afrojack, del loro matrimonio e del desiderio di famiglia. Per quanto riguarda la maternità, ha un'idea ben precisa, che aveva già raccontato a Verissimo, chiacchierando con Silvia Toffanin.

L'amore per il marito Afrojack: "È la mia versione al maschile"

Per Elettra Lamborghini i valori sono fondamentali, punti di riferimento nella sua vita a cui attribuisce moltissima importanza. La cantante si è sposata a 26 anni, nel 2020, durante la pandemia da Covid. "Avevo in testa l'idea del matrimonio, ma non avrei mai pensato di farlo a quell'età", ha raccontato durante il podcast. La cerimonia con Afrojack, all'anagrafe Nick van de Wall, si è svolta il 26 settembre alla presenza di 250 invitati, che sarebbero dovuti essere più di 400.

Durante le prime uscite con il suo attuale marito, dj di professione, Elettra ha messo le cose in chiaro: "Sono molto tradizionale, quando l'ho conosciuto gli ho detto ‘se mi baci questa sera, poi non mi rivedi più. Cancella il mio numero'. Volevo aspettare, fare bene le cose". La frequentazione è poi continuata e più passava il tempo più la cantante capiva di aver trovato la persona giusta: "Non so come ho fatto a trovarlo, è me al maschile, è fatto per me. Non sono gelosa perché non me ne dà modo, mi dice che sono bellissima". La proposta di matrimonio è arrivata il giorno di Natale del 2019, quando erano a Bologna a casa della cantante: "C'era anche mia sorella Flaminia, mi dà un telo in cui aveva incartato l'anello. Pensava di essere divertente, poi si è inginocchiato".

Elettra Lamborghini parla di maternità con Diletta Leotta

Elettra Lamborghini immagina di costruire una famiglia con Afrojack, che ha capito fin da subito essere l'uomo giusto per lei. Se un domani dovesse avere un figlio, la cantante spiega che non dovrebbero mai mancare nella sua vita "la musica, gli animali e la natura". "Non hai paura del mondo? Come fai?", ha chiesto Lamborghini a Diletta Leotta, da meno di un anno mamma della piccola Arya, a proposito della maternità. "Lo fai ogni giorno, poi diventa la cosa più naturale del mondo. Avevo paura, anche adesso che non dormo, non cambia niente", ha risposto la giornalista. "Secondo me ci vuole coraggio. Ci sono mamme coraggiose e mamma che invece vorrebbero ma hanno paura", ha spiegato Lamborghini. "Buttati, che sarà la cosa più bella della tua vita", ha risposto la conduttrice. "Nove mesi sono troppi per me", ha concluso l'ospite.