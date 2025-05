video suggerito

Pasquale La Rocca assente a “Sognando…Ballando con “le stelle”, Carlucci: “Problema di salute importante” In apertura della terza puntata di “Sognando…Ballando con le stelle”, Milly Carlucci annuncia l’assenza di Pasquale La Rocca. Il maestro di ballo: “Ho dovuto trascorrere qualche giorno in ospedale”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Milly Carlucci ha annunciato l’assenza di Pasquale La Rocca in apertura della terza puntata di “Sognando…Ballando con le stelle”. Il ballerino e coreografo, tra i più amati e vincenti del talent show di Rai1, non ha potuto partecipare allo show a causa di un problema di salute. È stata la stessa presentatrice a spiegare al pubblico per quale motivo La Rocca non sarebbe sceso in pista per accompagnare gli aspiranti futuri maestri di ballo del talent: “Pasquale ha avuto un problema di salute abbastanza importante ma è sotto controllo, quindi non può essere con noi purtroppo”.

Pasquale La Rocca avrebbe dovuto accompagnare Janiya

La presenza di La Rocca era prevista affinché il coreografo affiancasse l’aspirante maestra Janiya. Al suo posto, accanto alla concorrente kazaka, si è visto un altro volto noto del programma, Filippo Zara. Anche lui ballerino professionista, Zara è intervenuto all’ultimo per danzare al posto di La Rocca e aiutare la coppia a restare in gara. “Per fortuna nel nostro mondo c'è grande solidarietà e il nostro Filippo è venuto in soccorso di Janiya”, ha aggiunto Milly Carlucci, sottolineando lo spirito di squadra esistente tra i protagonisti della trasmissione. Lo stesso che lo scorso anno aveva indotto diversi professionisti ad andare in soccorso di Federica Pellegrini dopo l’uscita di scena del maestro Angelo Madonia.

Pasquale La Rocca spiega i motivi della sua assenza

A confermare il breve ricovero in ospedale è stato lo stesso Pasquale La Rocca con una story pubblicata sul suo profilo Instagram. “Ho avuto un'infezione alla gola molto acuta, che ha richiesto attenzioni speciali”, ha raccontato il ballerino, pubblicando un video con il quale ha voluto rassicurare i fan e gli spettatori che si erano preoccupati per lui. Poco dopo, in un post ha aggiunto: “Sono molto dispiaciuto di non poter essere in trasmissione ma i medici mi assicurano che con il giusto riposo e le giuste cure mi rimetterò presto e spero di poter essere con voi in finale”.