Pasquale La Rocca in ospedale: incerta la sua presenza nella finale di Sognando Ballando con le stelle Pasquale La Rocca dopo l'assenza a Sognando…Ballando con le stelle è intervenuto sui social ieri per spiegare di essere stato ricoverato in ospedale per problemi di salute. È incerto il suo ritorno nel programma di Milly Carlucci per la finale di venerdì 30 maggio.

A cura di Gaia Martino

Pasquale La Rocca è stato costretto ad assentarsi durante la terza puntata di Sognando…Ballando con le stelle andata in onda lo scorso venerdì 23 marzo. Milly Carlucci ha annunciato in diretta l'imprevisto del ballerino che ha dovuto saltare la puntata a causa di un problema di salute. Sui social, con un post, La Rocca ha rotto il silenzio spiegando di aver trascorso dei giorni in ospedale. Ancora incerta la sua partecipazione nella serata finale di venerdì 30 maggio 2025.

Le parole di Pasquale La Rocca

Il ballerino professionista di Sognando…Ballando con le stelle – che balla in coppia con l'aspirante maestra Janiya – con un post su Instagram pubblicato ieri ha spiegato ai followers di essere stato ricoverato in ospedale. Per questo motivo si è assentato nella puntata dello show di Milly Carlucci lo scorso venerdì 23 maggio. "Purtroppo a causa di alcuni problemi di salute, ho dovuto trascorrere qualche giorno in ospedale. I medici mi stanno rassicurando che mi rimetterò al più presto" ha scritto. Ancora incerta la sua presenza nella finale in programma per venerdì 30 maggio, in prima serata su Rai 1. "Con tutto me stesso, spero di poter essere con voi per l'ultima puntata. Nel frattempo, voglio fare il mio più grande in bocca al lupo per questa sera a tutti gli straordinari colleghi, ballerini, concorrenti e a tutta la meravigliosa squadra di Sognando ballando con le stelle", ha concluso.

"Ho avuto un'infezione alla gola"

A costringerlo allo stop un'infezione alla gola "molto acuta", aveva spiegato la sera della terza puntata di Sognando…Ballando con le stelle, "che ha richiesto attenzioni speciali". Come da lui specificato, non è ancora chiaro se potrà prendere parte alla finale di venerdì 30 maggio: nel caso in cui fosse costretto ancora allo stop, l'aspirante maestra Janiya potrebbe danzare ancora una volta con Filippo Zara.