Pasquale La Rocca saluta in anticipo il programma di Milly Carlucci: "Sono stati giorni complicati" L'insegnante di Ballando con le Stelle dà forfait per la finale di Sognando… Ballando con le Stelle. L'annuncio, a causa di problemi di salute, in un post pubblicato sui social.

A cura di Andrea Parrella

Pasquale La Rocca abbandona Sognando… Ballando con le Stelle. L'insegnante di ballo, tra i più vincenti della storia del programma nelle sue varie edizioni internazionali, ha comunicato che non sarà presente nella puntata finale che andrà in onda su Rai1 venerdì 30 maggio. A spiegare il motivo del forfait è proprio La Rocca, pubblicando su Instagram un post con le ragioni dell'abbandono anticipato del programma condotto da Milly Carlucci:

Cari amici, eccomi qui. Perdonate la mia assenza, ma gli ultimi 13 giorni sono stati piuttosto complicati. Purtroppo, a causa di un'infezione alla gola che ha portato alcune complicanze, non riuscirò a tornare per la finale di Sognando… Ballando con le Stelle di domani sera. Per lo stesso motivo, ho dovuto ritirarmi dalla tournée in Inghiterra, che sarebbe dovuta iniziare tra qualche settimane.

La Rocca quindi prosegue così: "A volte, nella vita, succedono cose che non possiamo controllare e possiamo solo accoglierle e affrontarle nel miglior modo possibile. Sono grato di essere finalmente sulla strada della guarigione, con la mente già proiettata verso i prossimi progetti che mi attendono". Il forfait di La Rocca non sembra mettere in discussione la sua partecipazione a Ballando con le Stelle prossimo ottobre, il suo post prosegue con i saluti alla conduttrice: "Voglio mandare un grande in bocca al lupo a Milly, alla Ballandi e a tutto il team per la serata di doman per un'altra fantastica puntata su Rai Uno! […] Grazie a tutti voi per i tantissimi messaggi e pensieri che mi avete dedicato: mi hanno aiutato davvero tanto a tenere alto il morale. Adesso mi prendo il tempo necessario per guarire e tornare in perfetta forma. Vi voglio bene".

Gli ospiti dell'ultima puntata di Sognando… Ballando con le stelle

Una puntata ricca quella che segnerà la fine di questo spin off di Ballando con le Stelle. Molti gli ospiti della finale reduci da diverse edizioni del programma condotto da Milly Carlucci nell'appuntamento di venerdì 30 maggio: da Gabriel Garko a Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Tommaso Marini e Federica Pellegrini!