Ascolti tv venerdì 23 maggio: chi ha vinto tra Sognando Ballando con le stelle e Tradimento Chi ha vinto tra Sognando Ballando con le stelle su Rai1 e Tradimento su Canale5. Tutti i dati Auditel di venerdì 23 maggio.

Il palinsesto televisivo di ieri sera, venerdì 23 maggio, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e serie televisive. Su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Sognando Ballando con le stelle, mentre su Canale5 la soap turca Tradimento. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti.

La sfida tra Rai1 con Sognando Ballando con le stelle e Canale5 Tradimento

La terza puntata dello spin off stagione di Sognando Ballando con le stelle, andata in onda in su Rai 1 ieri sera, venerdì 23 maggio 2025 ha intrattenuto 2.116.000 spettatori pari al 14.2% di share. Nel corso dello show di Milly Carlucci non c'è stato alcun eliminato ma due vincitori: Janiya e Yuri, che si sono esibiti rispettivamente con Filippo Zara (che ha sostituito Pasquale La Rocca, assente a causa di un'infezione alla gola) e Alessandra Tripoli. Janiya ha eseguito uno slow fox ballando sulle note del brano Vertebre cantato in studio da Settembre, mentre Yuri si è misurato sulle note di Fango in paradiso, cantata da Francesca Michielin. Tradimento, la soap turca di Canale5, ha registrato invece 2.283.000 spettatori con uno share del 14.9%, vincendo la serata in termini di ascolti.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Aemilia 220 – La mafia sulle rive del Po in onda Rai 2 ha registrato 531.000 spettatori pari al 3% di share. Farwest in onda su Rai 3 ha registrato x spettatori (x% di share). Rambo: Last Blood su Italia1 ha raccolto al video 1.241.000 spettatori con il 7.4% di share. Quarto Grado su Rete4 ha segnato 1.546.000 spettatori (11.1% di share). Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 801.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 MasterChef ha ottenuto 617.000 spettatori con il 4.2%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 523.000 spettatori (3%).