La scelta di Gianmarco Steri stasera in prima serata: c’è già la prima foto di coppia del tronista Questa sera in onda su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri ma girano già foto di coppia per il tronista e la sua scelta. Spoiler alert: immagini e nome della scelta al fondo del pezzo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Stasera, venerdì 30 maggio alle 21:20, andrà in onda su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri, protagonista indiscusso dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Ma per chi segue le vicende del programma di Maria De Filippi, il finale non è più un mistero: il tronista ha scelto già.

La scelta di Gianmarco Steri è già stata fatta

Nonostante la puntata debba ancora andare in onda, la relazione tra il tronista e la dama scelta procede a ritmo spedito nella vita reale. I due sono stati paparazzati a Salerno, dove si sono mostrati felici, abbracciati e visibilmente innamorati. La loro prima apparizione social ufficiale ha confermato quello che molti fan sospettavano: la scelta era già stata fatta del cuore, ben prima delle telecamere.

Chi è la scelta di Gianmarco Steri

La scelta di Gianmarco Steri è Cristina Ferrara. Secondo una segnalazione riportata da Deianira Marzano, la coppia è stata avvistata in un locale di Salerno, dove hanno cercato di mantenere un profilo basso proprio perché la puntata della scelta non era ancora andata in onda. Tuttavia, chi li ha visti racconta di due ragazzi perdutamente innamorati, che stanno già progettando un viaggio insieme.

La foto pubblicata da Deianira Marzano.

La strada verso questa scelta non è stata priva di ostacoli. Il rapporto tra Gianmarco e Cristina è stato caratterizzato da continui alti e bassi, alimentati dall'interesse del tronista per altre corteggiatrici e da alcune segnalazioni che li volevano già d'accordo prima di entrare nel programma. Polemiche che, evidentemente, non hanno scalfito un sentimento che si è rivelato autentico. La puntata di stasera mostrerà il momento culminante di questo percorso: Gianmarco leggerà una lettera di ringraziamento a Maria De Filippi e a tutto il team del programma, prima di manifestare la sua scelta. La risposta di Cristina sarà un sì, suggellato dal classico bacio sotto i petali di rosa che cadono dall'alto.