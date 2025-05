Gemma Galgani fa un regalo a Gianmarco Steri prima della scelta a Uomini e Donne, la sorpresa in camerino

video suggerito

A cura di Gaia Martino

C'è grande attesa per la fine del percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne che sceglierà una tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato nella puntata speciale del dating show programmata per venerdì 30 maggio in prima serata su Canale5. Il tronista, a poche ore dalla puntata finale, ha commentato la sua avventura nel programma, poi ha ricevuto una sorpresa da Gemma Galgani.

Il regalo di Gemma Galgani per Gianmarco Steri

Per Gianmarco Steri è arrivato un regalo da Gemma Galgani prima della scelta. La dama del trono Over di Uomini e Donne ha fatto recapitare al tronista romano, prossimo a lasciare il programma con la corteggiatrice da lui scelta, una lettera accompagnata da un portachiavi di coppia. Queste le parole della Galgani per Gianmarco: "Caro Gianmarco, un piccolo pensiero per un grande trono, soprattutto dopo un lungo percorso in tua compagnia prima nelle vesti di corteggiatore, poi di tronista. Sei sempre stato sincero, autentico e istintivo e col tempo hai sicuramente maturato un sentimento profondo per la fortunata che hai scelto. Goditi la gioia del momento, e un futuro meraviglioso. Io sono qui anche per farti tornare con i piedi per terra, per riprendere il tuo tanto amato lavoro e ritmo serrato. Ora dovrete condividere tutto e quindi perché no? Iniziamo da questo accessorio", le parole.

Le parole di Gianmarco Steri prima della scelta

Ai micrfoni di Witty Tv, Gianmarco Steri ha parlato della scelta. Ha rivelato di essere in ansia, ma felice di poter proseguire la conoscenza con la ragazza scelta. "Sono un po' in ansia, però sto bene. Mi è passato davanti tutto il percorso che ho fatto, ne sono contento, avrò la possibilità di uscire con la ragazza che ho scelto. Spero mi dica di sì. Rifarei tutto, sono stato spontaneo e vero, non ho mai esagerato o fatto qualcosa per piacere". Infine, ha rivelato di avere soltanto un rimpianto: "Ce l'ho un rimpianto, un rimprovero. Molto spesso, nel percorso da tronista, ho fatto uscire tante insicurezze perché ero continuamente alla ricerca di verità che mi ha bloccato la conoscenza con le ragazze".