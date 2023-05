“Brindo a una cosa che non sa ancora nessuno”, Barbara d’Urso dopo le voci sull’uscita da Mediaset Barbara d’Urso brinda “a una cosa che non sa ancora nessuno” nella sua ultima Instagram story che arriva a poche ore dall’indiscrezione secondo la quale avrebbe rifiutato di firmare il rinnovo con Mediaset. “La sanno tutti”, la contraddice un amico durante il brindisi. Si riferisce al suo futuro professionale?

A cura di Stefania Rocco

Nei giorni in cui la decisione di Fabio Fazio di passare a Discovery ha monopolizzato l’attenzione di chi segue televisione e palinsesti, Tv Blog ha lanciato una bomba a proposito di un altro illustre divorzio: quello tra Barbara d’Urso e Mediaset. Pare che la conduttrice (ma la notizia non ha ancora ottenuto la conferma ufficiale dell’interessata) abbia rifiutato di firmare il contratto che prevedeva il rinnovo con la rete per altri due anni. Barbara starebbe valutando una doppia ipotesi: un eventuale passaggio nella giuria di Ballando con le stelle oppure lo sbarco su una piattaforma di streaming. Ancora ipotesi al momento, ma la ultima Instagram story della conduttrice aggiunge carne al fuoco.

La Instagram story di Barbara d’Urso

A cena con un gruppo di amici, quelli di sempre, Barbara si filma mentre propone un brindisi a “una cosa che non sa ancora nessuno”. Ma è una frase pronunciata da uno dei commensali a lasciare intendere che la conduttrice si stesse riferendo proprio alle indiscrezioni che hanno monopolizzato i social nelle ultime ore. “La sanno tutti”, ha replicato l’amico, chiarendo così che Barbara, con il brindisi, avrebbe fatto riferimento proprio a quanto da ore giornalisti e addetti ai lavori scrivono sul suo conto. “Non è vero che la sanno tutti”, è la risposta poco convinta della presentatrice. Una story che in un qualsiasi altro momento non avrebbe avuto particolari significato ma che, alla luce delle indiscrezioni di oggi a proposito della sua uscita da Mediaset, si carica di significato.

L’ipotesi Ballando con le stelle

Il divorzio tra Barbara d’Urso e Mediaset era nell’aria da mesi. Il ridimensionamento subito, la durata di Pomeriggio5 accorciata e mai più ripristinata e l’avere perso due dei suoi tre programmi avrebbe spalancato la strada a nuove proposte. Una, in particolare, è diventata sempre più insistente con il trascorrere dei mesi: l’ipotesi che la conduttrice si stia preparando a sbarcare a Ballando con le stelle nel ruolo di giurata. Ma nemmeno in questo caso c’è stata conferma. Sarà la presentazione dei palinsesti autunnali a chiarire quante di queste manovre siano destinate a tradursi in fatti.